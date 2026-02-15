سكرتير عام محافظة البحر الأحمر يكرم العاملين بمنظومة الشكاوي الحكومية

كرم كمال سليمان السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، عددًا من العاملين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة في سرعة فحص الشكاوى والاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، بما يسهم في تعزيز جسور الثقة بين الجهاز التنفيذي وأهالي المحافظة، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في مستوى الخدمات المقدمة، وذلك في حضور استاذ علي إبراهيم مدير خدمة المواطنين بالديوان العام، والاستاذه ولاء وفقي مدير منظومة الشكاوي بالبحر الأحمر وعدد من العاملين بالمنظومة بمدن ومديريات المحافظة.

وأكد السكرتير العام، خلال التكريم، أن منظومة الشكاوى الحكومية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التواصل المباشر مع المواطنين ورصد مشكلاتهم على أرض الواقع، مشيدًا بالأداء الاحترافي لفريق العمل وحرصهم على التعامل الجاد مع الشكاوى، وسرعة التنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة لإزالة أسبابها وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء.

من جانبهم، أعرب العاملين بالمنظومة عن خالص شكرهم وتقديرهم لهذا التكريم الذي يعد حافزًا لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الأداء داخل المنظومة، مؤكدين استمرارهم في تلقي ورصد شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، بما يحقق رضا المواطن ويرسخ مبادئ الشفافية والاستجابة الفعالة.