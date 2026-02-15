قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير البترول: 3 شركات دولية تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 16.7 مليار دولار
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
تشكيل الجيش الملكي لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
خالد البلشي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة كارثة على العمل الصحفي
مجلس الوزراء ينعى الدكتور مفيد شهاب: صاحب مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء
15 %.. تطبيق الزيادة الجديدة لـ المعاشات في يوليو 2026
السعودية تحدد موعد استطلاع هلال رمضان 2026
دعاء المغرب 28 شعبان.. كلمات قصيرة تجلب لك المغفرة والرحمة
سعر الدولار اليوم 15-2-2026 .. تراحع 4 قروش
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس أول أيام شهر رمضان 2026
أسعار الذهب الآن في مصر.. الحق اشتري
الاستثمار: سنعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات لتبسيط الإجراءات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سكرتير عام محافظة البحر الأحمر يكرم العاملين بمنظومة الشكاوي الحكومية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

كرم  كمال سليمان السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، عددًا من العاملين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة في سرعة فحص الشكاوى والاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، بما يسهم في تعزيز جسور الثقة بين الجهاز التنفيذي وأهالي المحافظة، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في مستوى الخدمات المقدمة، وذلك في حضور استاذ علي إبراهيم مدير خدمة المواطنين بالديوان العام، والاستاذه ولاء وفقي مدير منظومة الشكاوي بالبحر الأحمر وعدد من العاملين بالمنظومة بمدن ومديريات المحافظة.

وأكد السكرتير العام، خلال التكريم، أن منظومة الشكاوى الحكومية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التواصل المباشر مع المواطنين ورصد مشكلاتهم على أرض الواقع، مشيدًا بالأداء الاحترافي لفريق العمل وحرصهم على التعامل الجاد مع الشكاوى، وسرعة التنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة لإزالة أسبابها وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء.

من جانبهم، أعرب العاملين بالمنظومة عن خالص شكرهم وتقديرهم لهذا التكريم الذي يعد حافزًا لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الأداء داخل المنظومة، مؤكدين استمرارهم في تلقي ورصد شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، بما يحقق رضا المواطن ويرسخ مبادئ الشفافية والاستجابة الفعالة.

اخبار البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

ترشيحاتنا

الصدقة

هل يجوز التصدق بالأرباح الزائدة من عملية احتكار؟ دار الإفتاء تجيب

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف ينعى الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف ينعى الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق

بالصور

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد