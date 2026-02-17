قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس برلمانية مستقبل وطن: نسعى لزيادة مساحة التوافق وتبادل الرؤى مع كافة النواب
الرئيس السيسي يوجه بضبط الأسواق استعداداً لرمضان ويطلق "كاري أون" مشروعاً قومياً للمجمعات الاستهلاكية
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار
أحمد شوبير ينتقد صفقات الأهلي: دفع فلوس كتير في لاعيبة ملهاش لازمة
متمسكون بأرضهم رغم قسوة الظروف.. لقطات حية لـ الفلسطينيين من معبر رفح
الآن رسميًا.. ميلاد هلال رمضان 2026 فلكيًا بانتظار رصده
القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة والقادمين لتلقي العلاج
عماد متعب لـ صدى البلد قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا: ربنا يستر وإيدي تبقي خفيفة
مصدر أمنى يرد على شائعة وفاة سودانية فى مواجهة أمنية بالقاهرة| تفاصيل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026
البرازيلية كاثلين سوزا تعلن إسلامها وسط احتفاء كبير بـ النصر السعودي
أخبار البلد

رئيس هيئة قناة السويس يعلن اكتمال أعمال التجارب والتسليم للقاطرتين "عزم 3" و"عزم 4"

أ ش أ

 أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، عن اكتمال أعمال التجارب والتسليم للقاطرتين "عزم 3" و"عزم 4" بقوة شد 90 طنا وإبحارهما من سفاجا إلى قناة السويس تمهيدا لإنضمامهما لأسطول الهيئة جاء ذلك خلال تفقده أعمال بناء الوحدات البحرية المختلفة التي يتم بناؤها لصالح الهيئة بسفاجا بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وكان في استقباله مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر بحضور عدد من قيادات الهيئة والشركة .

وقال رئيس هيئة قناة السويس، في بيان صحفي اليوم /الثلاثاء/، إن القاطرتين الجديدتين بأبعاد متماثلة حيث يبلغ طول القاطرة الواحدة 32 مترا وعرضها 13.5 متر وغاطسها 6 أمتار وتصل سرعتها إلى 12 عقدة بقوة شد 90 طنا.

وخلال جولته تابع رئيس الهيئة بدء التشغيل التجريبي لليخت السياحي الجديد ضمن خط إنتاج اليخوت السياحية الفاخرة بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، واطلع على معدلات إنجاز ثلاث لنشات رحلات يتم بناؤهم بمصنعي الفايبر جلاس بالتوازي مع استكمال أعمال تجهيزات المصنع.

كما تابع استكمال أعمال تجهيز مصنعي الفايبرجلاس، حيث بدأت أعمال توريد مجموعة من ماكينات تقطيع وتشكيل الأخشاب وفقا للتكنولوجيا الأحدث عالميا بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة بالمنطقة الحرة بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

ثم تعرف على مستجدات أعمال التوسعات الجديدة بالترسانة طبقاً للمخطط.

وحرص رئيس الهيئة على متابعة سير العمل والتعرف على مستجدات أعمال بناء 6 قاطرات من طراز "عزم" من سلسلة تضم 10 قاطرات يتم بناؤها لصالح الهيئة، حيث تم الانتهاء من أعمال بناء وتسليم أربع قاطرات بالفعل كما وجه الفريق ربيع بسرعة إنهاء أعمال تجميع البلوكات لقاطرتين إضافيتين "عزم 11" و"عزم 12" يتم بناؤهما للبيع للخارج والمقرر تدشينهما يناير 2027.

واطلع على مستجدات أعمال بناء سفينتي الصيد أعالي البحار "رزق 2" و"رزق 3" حيث تم الانتهاء من أعمال بناء البدن، ويجرى العمل حالياً لاستكمال أعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية واستلام مهمات التوريد للرفاصات والماكينات من شركة ABC البلجيكية.

وأكد أن قناة السويس قطعت خطوات جادة نحو توطين صناعة الوحدات البحرية تحت شعار "صنع في مصر" والعمل على إعادة الريادة للترسانات الوطنية من خلال العمل المشترك والتعاون مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر بالإضافة إلى زيادة حجم أعمال شركات وترسانات الهيئة بما يُمكن معه تلبية احتياجات القناة والموانئ المصرية وفتح أسواق للتصدير الخارجي.

من جانبه أوضح مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، أن الشركة شهدت طفرة كبيرة في حجم أعمالها بفضل الشراكة مع هيئة قناة السويس والتي مكنتها من التوسع في مشروعات البنية التحتية وتعزيز إنتاجية الشركة واكتساب خبرات جديدة لبناء مختلف الوحدات البحرية.

واختتم ربيع جولته بتوجيه التحية للعاملين بالشركة وحثهم على بذل مزيدا من الجهد لتنفيذ خطط التوسعات الطموحة وتسليم الوحدات البحرية المُتعاقد عليها وفقا للجدول الزمني المحدد.

