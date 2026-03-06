قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بقرى دمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

فى إطار توصيات لجنة الاصحاح البيئى برئاسة الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط،  كثف فريق العمل جهوده لإزالة  المخلفات ورفع التراكمات بقرى السيالة والشعراء والسنانية .

جاءت الحملة بالتعاون بين إدارات شئون البيئة و الأزمات والكوارث و المركبات بالديوان العام حيث تم الاستعانة بسيارات ومعدات الديوان العام لازالة ورفع تجمعات القمامة ورفع المخلفات حوالي ٧٠ طن مخلفات وتم تنظيف الشوارع  وفرد الرمال النظيفة الناتجة من اعمال تكريك هيئة ميناء دمياط حوالي ٢٠٠ طن رمال   ، وذلك للحفاظ على نظافة الشوارع للارتقاء بالبيئة وتجنب التلوث والاثار السلبية الناتجة عن تراكم تلك المخلفات وكذلك الارتقاء بالمظهر العام اللائق والحفاظ على الصحة العامة .

هذا وقد اعلنت محافظة دمياط عن تخصيص ارقام في حالة الابلاغ الفوري عن الشكاوى لتوضيح مكان الشكوى بالموقع على الارقام التالية : 01556681111
01556682222

وتُهيب محافظة دمياط  المواطنين مجددًا الالتزام بمواعيد مرور سيارة الوحده المحليه لتجميع المخلفات من الساعة الثامنة مساءًا وحتى الثامنة صباحًا ، والقائها في الأماكن المخصصة وعدم إلقائها في الأماكن والاراضي الفضاء ، للحفاظ علي نظافة الشارع والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتجنبا للتلوث والآثار السلبيه الناتجة عن القاء المخلفات بالطرق وعدم تجمع الكلاب بالاضافه الى الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدينة والحفاظ علي جمالها.

