فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط
صعد على متن الوحدة.. مدبولي يتفقد محطة تخزين منتجات البترول والغاز المسال بسوميد
عملية سرية تتحول إلى معركة.. قوات إسرائيلية تقتحم مقبرة في البقاع سبب رفات طيار مفقود
حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

غلق وتشميع محلين غير مرخصين بحي جنوب الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفذت رئاسة حي جنوب الغردقة قرار غلق وتشميع محلين تجاريين لعملهما دون ترخيص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الفوري للمخالفات والتعديات داخل المدن والأحياء ومنع الأنشطة التي تدار خارج الإطار القانوني، وفي إطار توجيهات الدولة بإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية.

وجاءت الحملة بتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، حيث أشرف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، على تنفيذ قرار الغلق بالتنسيق مع مركز إصدار التراخيص وشرطة المرافق، واستهدفت محلين تجاريين بشارع الباشا ومنطقة المدارس.

وأوضح رئيس الحي أنه تم غلق وتشميع محل لبيع وتجهيز الطيور بشارع الباشا لإدارته دون الحصول على التراخيص اللازمة، كما تم غلق وتشميع محل لبيع وتوزيع إطارات السيارات بمنطقة المدارس لمزاولة النشاط دون ترخيص.

وأكد اللواء أحمد جبر أن مركز إصدار التراخيص وشرطة المرافق قاما باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على أن الحي لن يتهاون مع أي مخالفة للقانون أو تشغيل منشآت دون ترخيص.

ودعا رئيس حي جنوب الغردقة أصحاب المحال والأنشطة التجارية إلى سرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالحي لاستصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، في ظل التيسيرات التي تقدمها الدولة خلال الفترة الحالية، تجنبًا للتعرض للإجراءات القانونية وقرارات الغلق والتشميع.

