غلق وتشميع محلين غير مرخصين بحي جنوب الغردقة

نفذت رئاسة حي جنوب الغردقة قرار غلق وتشميع محلين تجاريين لعملهما دون ترخيص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الفوري للمخالفات والتعديات داخل المدن والأحياء ومنع الأنشطة التي تدار خارج الإطار القانوني، وفي إطار توجيهات الدولة بإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية.

وجاءت الحملة بتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، حيث أشرف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، على تنفيذ قرار الغلق بالتنسيق مع مركز إصدار التراخيص وشرطة المرافق، واستهدفت محلين تجاريين بشارع الباشا ومنطقة المدارس.

وأوضح رئيس الحي أنه تم غلق وتشميع محل لبيع وتجهيز الطيور بشارع الباشا لإدارته دون الحصول على التراخيص اللازمة، كما تم غلق وتشميع محل لبيع وتوزيع إطارات السيارات بمنطقة المدارس لمزاولة النشاط دون ترخيص.

وأكد اللواء أحمد جبر أن مركز إصدار التراخيص وشرطة المرافق قاما باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على أن الحي لن يتهاون مع أي مخالفة للقانون أو تشغيل منشآت دون ترخيص.

ودعا رئيس حي جنوب الغردقة أصحاب المحال والأنشطة التجارية إلى سرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالحي لاستصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، في ظل التيسيرات التي تقدمها الدولة خلال الفترة الحالية، تجنبًا للتعرض للإجراءات القانونية وقرارات الغلق والتشميع.