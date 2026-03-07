محافظ جنوب سيناء: تلبية مطالب أهالي خريزة بمحمية نبق

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا مع صُنّاع الفيلم الوثائقي «خريزة على الخريطة»، بحضور المخرج كريم علي، والمنتج محمد سلامة، ومدير الإنتاج اللواء عز شبانة، مؤسسي شركة «ذا يلو في» للإنتاج السينمائي، وذلك لبحث مطالب أهالي قرية خريزة الواقعة داخل محمية نبق الطبيعية.

وشهد اللقاء حضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس محمد عليوة، مدير مشروع «جرين شرم»، إلى جانب عدد من أبطال الفيلم من أبناء القرية. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة أبرز التحديات التي يواجهها الأهالي داخل المحمية الطبيعية، وسبل إيجاد حلول عملية ومستدامة تسهم في تحسين مستوى الخدمات والحياة المعيشية، مع الحفاظ على الطابع البيئي للمحمية.

وخلال اللقاء، وجّه المحافظ بسرعة العمل على تلبية جميع مطالب القرية، مؤكدًا أن احتياجات أهالي خريزة تحظى باهتمام كامل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار توجه الدولة لدعم وتنمية المجتمعات بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد المحافظ التزام المحافظة بالاستجابة الفورية لمطالب الأهالي، لا سيما فيما يتعلق بتقوية خدمات الاتصالات داخل القرية، باعتبارها شريانًا أساسيًا للحياة اليومية والتواصل مع مختلف الجهات، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الجهات المختصة بالتنسيق لبحث الحلول الفنية المناسبة في أسرع وقت.

كما أوضح أنه يجري العمل على إنشاء ملعب للشباب ليكون متنفسًا رياضيًا واجتماعيًا لأبناء القرية، إلى جانب دعم إجراءات تأسيس جمعية أهلية تمثل أهالي خريزة، وتسهم في تنظيم جهود التنمية داخل القرية بشكل قانوني ومؤسسي يضمن استدامتها.

كما تم الاتفاق على التعاون لإنتاج مجموعة من الأفلام الوثائقية التي ترصد جهود الدولة في دعم وتطوير المجتمع البدوي، بما يعكس حجم ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، ويسلط الضوء على قضايا التنمية المحلية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التكامل بين الأجهزة التنفيذية وصُنّاع المحتوى الوثائقي، لإبراز جهود الدولة في تنمية المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.