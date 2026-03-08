قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
ضبط مخدرات بـ 71 مليون جنيه | مصرع عنصرين شديدي الخطورة وسقوط مافيا الكيف
اليوم العالمي للمرأة.. تمكين ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة
اجتماع وزراء الخارجية.. أبو الغيط: الدول العربية تقف صفًا واحدًا وتتحدث بصوت موحد
إنذارات في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
اعتذر له.. جوارديولا: "أنا آسف" لمرموش بعد تألقه أمام نيوكاسل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دار الإفتاء المصرية تصل لـ 16 مليون متابع: ليسوا رقما بل ثقة وقصة إيمان
إيمان طلعت

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن عدد متابعي صفحتها الرسمية  بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وصل إلى 16 مليون متابع.

وأكدت دار الإفتاء فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الرقم ليس مجرد رقم بل يمثل 16 مليون إنسان يتابعون ويثقون ويبحثون عن الفهم الصحيح، كل متابعة منكم قصة ثقة وإيمان بالكلمة الطيبة. 

وأشارت دار الإفتاء انه خلال شهرين فقط من 9 يناير إلى 8 مارس 2026 انضم إلى الصفحة مليون متابع جديد، وخلال هذه الفترة حقق محتوى الصفحة: 659 مليون مشاهدة و 18 مليون تفاعل، ووصل إلى أكثر من 72 مليون شخص. 

ووجهت الشكر لكل من يتابع صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلة:"شكرًا لكل من يتابع الصفحة ويشارك محتواها ويساهم في نشر الكلمة الطيبة، القادم بإذن الله أفضل ". 

فى سياق اخر.. أعلنت دار الإفتاء عن الحد الأدنى وهو  35 جنيهًا عن كل فرد، كما حدَّدت قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي معتبر بـ (35 جنيهًا) لهذا العام.

قيمة زكاة الفطر 1447هـ - 2026م

وأوضحت الدار أن تقدير قيمة زكاة الفطر جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب، ليكون الحد الأدنى الواجب إخراجه عن كل فرد، مع استحباب الزيادة لمن أراد، وفق ما أكدته الفتوى المستقرة في هذا الشأن.

زكاة الفطر

وأوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن تقدير قيمة زكاة الفطر جاء "كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد"، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء مراعاة لرأي الإمام أبي حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد في رواية، وغيرهم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقدًا بدلًا من الحبوب، وذلك تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، كما أن "الفتوى مستقرة على ذلك".

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن مقدار زكاة الفطر يعادل (2.04) كيلو جرامًا من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، مؤكدًا أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

وأوضح أن قيمة فدية الصيام لمن يعجز عن أدائه لسبب شرعي معتبر قد حُددت بـ 30 جنيهًا لهذا العام 2026، وذلك استنادًا للضوابط الشرعية المعتمدة.

 حساب قيمة زكاة الفطر في رمضان 2026

وقالت دار الإفتاء "حسبنا قيمة زكاة الفطر لهذا العام على القمح البلدي الذي هو نوع من الأنواع المذكورة في سُنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخاصة بزكاة الفطر، بالإضافة إلى أن أغلب طعام المصريين يُخلط به ومنه رغيف العيش الذي هو وجبة أساسية وكما أنه يدخل في أطعمة كثيرة جدًا".

وبيّنت دار الإفتاء طريقة حساب قيمة زكاة الفطر في رمضان 2026 كالتالي:

سعر إردب القمح كام
دلوقتي سعره ٢250 جنيه مصري من أحسن الأنواع
وإردب القمح فيه ١٥٠ كيلو
يبقى سعر الكيلو 15 جنيهًا
والزكاة في القمح (٢.٠٤ كيلو)
يبقى نضرب ٢.٠٤كيلو * 15 جنيه
يطلع الناتج 30.6 جنيه مصري تقريبًا
وتابعت دار الإفتاء، "٣٥ جنيه يعني زودت كمان عن الحد الأدنى بشوية، و35 جنيه ده الحد الأدنى (يعني طلع أكتر من ٣٥ جنيه لو معاك ودخلك يسمح لك".

واستطردت دار الإفتاء "طب إنت شايف إن 35 جنيه قليل ومش هتعمل حاجة، يبقى طلع ما ترضاه نفسك، ولا تلزم غيرك يطلع زيك؛ لأنه ممكن يكون غير قادر"،

واختتمت منشورها "كمان تقدر تطلعها فلوس لا تشتر بها شيء؛ لأن بعض الناس مفكرة إننا ناخد الفلوس نشتري بها أرز مثلا، لأ طلعها فلوس عادي وزكاتك صحيحة، وربنا يتقبل منك، كمان يجوز إخراجها من أول رمضان إلى صلاة العيد".

الإفتاء دار الإفتاء تصل ل16 مليون متابع صفحة دار الافتاء تصل ل16 مليون متابع

