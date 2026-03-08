اليوم العالمي للمرأة.. تمكين ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية

تقدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بخالص التهنئة إلى المرأة المصرية، وإلى كل نساء العالم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام، ويتم الاحتفاء فيه بقضايا المرأة لتجديد التأكيد على دورها في بناء المجتمعات، وترسيخ قيم المساواة والعدالة وتمكينها في مختلف المجالات.

وأكد المجلس في هذه المناسبة، اعتزازه بالدور المحوري الذي تقوم به المرأة ذات الإعاقة، وما تبذله من جهود كبيرة في مواجهة التحديات، وإثبات قدرتها على العطاء والمشاركة الفاعلة في المجتمع، لافتًا أن دور المرأة يتجاوز تربية أفراد أسرتها، ليصل إلى العمل والمساهمة في بناء الدول، لكونها المحرك الأساسي لمسيرة أي تقدم وإنجاز، ومشدداً على أن تمكين المرأة ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما ثمن المجلس ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بدعم المرأة بوجه عام، والمرأة ذات الإعاقة بوجه خاص، من خلال السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تستهدف تعزيز حقوقها، لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في مختلف مناحي الحياة، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا أن ذلك نابع من إيمان الدولة المصرية الراسخ بأهمية دور المرأة، وكذلك أهمية تحقيق العدالة والمساهمة في المجتمع، وهذا التوجه يتماشى مع شعار الأمم المتحدة للاحتفال باليوم الدولي للمرأة لهذا العام.

وجدد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة التزامه بمواصلة جهوده في دعم وتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والعمل على نشر الوعي بحقوقهن، وتعزيز فرص دمجهن في المجتمع، إيماناً بأن تمكين المرأة ذات الإعاقة هو جزء لا يتجزأ من تمكين المجتمع بأكمله.