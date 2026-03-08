قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعتداء بسـ.ـاطور على سيدة أمام منزلها في الغربية| وشاهد عيان: الضحية ما زالت في حالة حرجة
البترول: إيثيدكو حققت طفرة في الإنتاج الأخضر ومبيعات تجاوزت 5.7 مليار جنيه
قرار عربي طارئ يدين الهجمات الإيرانية وسط دعوة لتفعيل المادة 51
وزير الشباب: نولي اهتماما كبيرا بدعم أبطال الرياضة البارالمبية
بالأسماء.. مصرع سائق وإصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق طنطا – المحلة الزراعي
الحرب ترفع سعر صرف الدولار ليتخطى 52 جنيهًا فى البنوك
عراقجي: لا مؤشرات على سعي إيران لامتلاك صواريخ تستهدف الولايات المتحدة
آخر موعد لصرف 400 جنيه منحة التموين.. استعلم عن بطاقتك
مواجهات قوية في ربع نهائي دوري سوبر السلة .. تعرّف على المباريات والمواعيد
غادة إبراهيم: عمري ما شفت أحمد العوضي وشائعة طلبه إيدي للجواز «مفبركة»
موعد أذان المغرب 18 رمضان في القاهرة وأسوان والبحر الأحمر
اليوم العالمي للمرأة.. تمكين ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية

الديب أبوعلي

تقدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بخالص التهنئة إلى المرأة المصرية، وإلى كل نساء العالم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام، ويتم الاحتفاء فيه بقضايا المرأة لتجديد التأكيد على دورها في بناء المجتمعات، وترسيخ قيم المساواة والعدالة وتمكينها في مختلف المجالات.

وأكد المجلس في هذه المناسبة، اعتزازه بالدور المحوري الذي تقوم به المرأة ذات الإعاقة، وما تبذله من جهود كبيرة في مواجهة التحديات، وإثبات قدرتها على العطاء والمشاركة الفاعلة في المجتمع، لافتًا أن دور المرأة يتجاوز تربية أفراد أسرتها، ليصل إلى العمل والمساهمة في بناء الدول، لكونها المحرك الأساسي لمسيرة أي تقدم وإنجاز، ومشدداً على أن تمكين المرأة ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما ثمن المجلس ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بدعم المرأة بوجه عام، والمرأة ذات الإعاقة بوجه خاص، من خلال السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تستهدف تعزيز حقوقها، لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في مختلف مناحي الحياة، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا أن ذلك نابع من إيمان الدولة المصرية الراسخ بأهمية دور المرأة، وكذلك أهمية تحقيق العدالة والمساهمة في المجتمع، وهذا التوجه يتماشى مع شعار الأمم المتحدة للاحتفال باليوم الدولي للمرأة لهذا العام.

وجدد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة التزامه بمواصلة جهوده في دعم وتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والعمل على نشر الوعي بحقوقهن، وتعزيز فرص دمجهن في المجتمع، إيماناً بأن تمكين المرأة ذات الإعاقة هو جزء لا يتجزأ من تمكين المجتمع بأكمله.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة المرأة المصرية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المرأة ذات الإعاقة تمكين المرأة ذات الإعاقة الدستور المصري الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم العالمي للمرأة

