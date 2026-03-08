القومي لحقوق الإنسان: المرأة شريك أساسي في التنمية ونواصل دعم تمكينها

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفاءه بـ اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، تقديرًا للدور المحوري الذي تؤديه المرأة كشريك أساسي في بناء المجتمع ودعم مسيرة التنمية.

وأوضح المجلس، أنه يواصل جهوده في رصد أوضاع حقوق المرأة، إلى جانب العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق المرأة وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز.

وأشار إلى حرصه على دعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يعكس الإيمان بدورها المهم في تحقيق التنمية وبناء مجتمع أكثر إنصافًا.

وجدد المجلس تأكيده، بهذه المناسبة، على مواصلة العمل من أجل تعزيز وحماية حقوق المرأة، ودعم حضورها الفاعل في مختلف مجالات الحياة، بما يسهم في بناء مجتمع يقوم على العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.