جمال رشدي: اجتماع الوزراء العرب يحمل رسالة واضحة بضرورة الدفاع عن أقاليم الدول العربية وأجوائها

أكد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير جمال رشدي، أن جميع الدول العربية تقف صفًا واحدًا في إدانة الهجمات الإيرانية، مشددًا على أن هذه الهجمات غادرة وغير مبررة، موضحًا أن الاجتماع الطارئ حمل رسالة واضحة بضرورة الدفاع عن أقاليم الدول العربية وأجوائها، مؤكدًا أن الدول العربية طالبت إيران بمراجعة سياستها بشأن هجماتها على الدول العربية.

وقال رشدي، في تصريح لقناة القاهرة الإخبارية اليوم، إن الهجمات الإيرانية تشكل خرقًا سافرًا للقانون الدولي وتهدد الأمن القومي العربي، مؤكدًا أنه لا مبرر لهذه الهجمات ولا يمكن تمريرها تحت أي ذريعة.

وأضاف أن الدبلوماسية تبقى السبيل الأمثل لتهدئة الوضع في المنطقة، مع التأكيد على ضرورة تأمين أقاليم الدول العربية التي تتعرض لهجمات إيرانية.

وشدد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن الدول العربية ليست طرفًا في الحرب، مؤكدًا في الوقت ذاته رفض الدول العربية اعتبار إيران أن هجماتها على الدول العربية تأتي في إطار استراتيجية دفاعية، مؤكدًا أن هذا الطرح مرفوض تمامًا من قبل الدول العربية.