تجارة عين شمس: اختيار الدكتور حسين عيسى لمنصب نائب رئيس الوزراء تتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء

حسام الفقي

عقد مجلس كلية التجارة بـجامعة عين شمس اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد الكلية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وبمشاركة الوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية ومستشاري العميد ومدير وحدة ضمان الجودة ونخبة من أعضاء هيئة التدريس.

إسهامات جليلة للوطن وللمؤسسة الأكاديمية

واستهل عميد الكلية الجلسة بكلمة ترحيبية أعرب فيها، باسم مجلس الكلية، عن بالغ الفخر والاعتزاز بتولي الدكتور حسين عيسى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، مشيدًا بمسيرته الوطنية وعطائه العلمي، ومهديًا سيادته درع الكلية تقديرًا لما قدمه من إسهامات جليلة للوطن وللمؤسسة الأكاديمية.

وأكد مجلش الكلية أن اختيار الدكتور حسين عيسى لهذا المنصب الرفيع يأتي تتويجًا لمسيرة أكاديمية وإدارية ووطنية حافلة بالعطاء، حيث شغل سيادته منصب عميد كلية التجارة  جامعة عين شمس، كما يشغل حاليًا عضوية مجلس كلية التجارة، فضلًا عن كونه أحد أبرز الرموز الأكاديمية والاقتصادية بجامعة عين شمس.


وفي هذا السياق، قال الدكتور فريد محرم، إن تعيين الأستاذ الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية يُعد مصدر فخر واعتزاز لكلية التجارة وجامعة عين شمس، لما يتمتع به من خبرة علمية وعملية عميقة، ورؤية اقتصادية رشيدة، وقدرة كبيرة على القيادة وصنع القرار. ونحن على ثقة تامة في أن معاليه سيُسهم بدور مؤثر في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.

وأضاف الدكتور فريد محرم أن كلية التجارة بجامعة عين شمس تفخر بأن يكون معالي الأستاذ الدكتور حسين عيسى أحد أبنائها البارزين الذين جمعوا بين التميز الأكاديمي والخبرة التنفيذية والعمل الوطني، مشيرًا إلى أن مسيرته العلمية والإدارية داخل الكلية والجامعة تمثل نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والعطاء والمسئولية.


وقدم المجلس التهنئة لرؤساء الأقسام العلمية الجدد بأقسام الإدارة، والاقتصاد، والإحصاء والرياضة والتأمين، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة، فيما وقف الحضور دقيقة حدادًا على روح المغفور له اللواء أ.د. صلاح عليان، الأستاذ بالكلية الفنية العسكرية، وشقيق الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عليان، الأستاذ بقسم المحاسبة والمراجعة بالكلية.

وعلى صعيد التطوير الأكاديمي، صادق المجلس على محاضر اللجان المختصة بشؤون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسلامة والصحة المهنية، كما اعتمد تشكيل مجلسي إدارة برامج البكالوريوس والشهادات المهنية، في إطار الحرص على تعزيز كفاءة العملية التعليمية وتحديث آليات العمل الأكاديمي.

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

