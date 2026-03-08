مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات

توجه الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الأحد إلى مدينة فيينا بالنمسا، للمشاركة في فعاليات الدورة الـ69 لاجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات، والمنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس 2026، بمشاركة ممثلي غالبية دول العالم، حيث يترأس وفد الصندوق المشارك في الاجتماعات.

وتأتي مشاركة وفد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتور عمرو عثمان، في إطار التقدير الدولي والإقليمي للتجربة المصرية في مكافحة تعاطي المخدرات، وفقًا للمعايير الدولية، وهي الجهود التي تعكسها الاستراتيجية المصرية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، التي يتم تنفيذها تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

كما تعكس المشاركة استمرار الدور المصري الرائد على المستوى الإقليمي في هذا المجال، حيث شهد عام 2025 قيام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتطوير الخطة العربية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، إلى جانب تقديم الدعم الفني لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لإعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات التي أطلقها قادة دول المجلس.

وكانت جامعة الدول العربية قد اعتمدت صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مركزًا عربيًا لتعزيز وتنسيق الجهود الرامية إلى مواجهة مشكلة المخدرات على مستوى الدول العربية.