عمرو الليثي يتحدث عن اسم الله العليم ويؤكد: الصبر هو مفتاح البركة والقرب من الله

تحدث الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة برنامجه "أبواب الخير" عبر إذاعة راديو مصر في شهر رمضان عن اسم من أسماء الله الحسنى اسم الله "العليم" ويعني الطمأنينة في المعرفة

نلتقي اليوم باسم جديد من أسماء الله الحسنى، وهو اسم "العليم". هذا الاسم يدل على أن الله تعالى يعلم كل شيء، ما كان وما سيكون، ما خفى وما ظهر.

وأضاف العليم هو الذي يعلم ما في الصدور، وما يفكر فيه البشر، وما يخفونه عن الآخرين. علمه شامل لكل زمان ومكان، لا يخفى عليه سر في القلوب، ولا فكرة في العقول، ولا دمعة في الخفاء.

وقال تعالى في سورة آل عمران: "إن الله عليم بذات الصدور" (آل عمران: 154). يعني يعلم ما في صدور البشر، ما يفكرون فيه، وما يخفونه عن الآخرين.

وتابع تخيلوا معي كل فكرة تدور في عقلك، وكل شعور موجود في قلبك، وكل قرار سواء كبير أو صغير تتخذه في حياتك، الله العليم على دراية به.. يعلم ما يصلح لك وما يضرك، وما يحقق الخير لك ولو لم تعلم. ولما تعرف أن الله عليم، حيتغير خوفك وقلقك، لأنك ستدرك أن كل شيء يحدث بحكمة، وكل رزق وكل فرج مقدر لك.

ووجه الليثي نصيحة رمضانية خلال الحلقة: رمضان شهر الصبر على النفس، الصبر على السلوكيات السيئة، والصبر على المشقة في العبادة.. علشان نخرج منه أقوى روحًا وأقرب إلى الله.

خلوا رمضان فرصة نتعلم فيها الصبر على أصوله. خلونا نستثمر كل لحظة في ضبط النفس والتحكم في لحظات الغضب. وادعوا دايما: "اللهم اجعلنا من الصابرين".

لأن الصبر في رمضان هو مفتاح البركة، به ترتفع النفوس، ويقوى القلب، ويزداد القرب من الله سبحانه وتعالى.