تناول كميات كبيرة من الملح يصيبك بهذه المشكلات

يحذر الخبراء من أن الإفراط في تناول الملح قد يُسهم بشكل غير مباشر في السمنة عن طريق تغيير عملية التمثيل الغذائي. إذ يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الصوديوم إلى زيادة إنتاج الفركتوز في الكبد، مما يُحفز مقاومة الأنسولين واللبتين، وبالتالي زيادة الشعور بالجوع وتخزين الدهون. وبالإضافة إلى تناول الأطعمة المصنعة واتباع نمط حياة خامل، قد يُؤدي هذا التحول الأيضي إلى زيادة كبيرة في خطر زيادة الوزن.

هناك علاقة مثيرة للاهتمام بين تناول الملح، واستقلاب الفركتوز، وزيادة الوزن. ولعلّ أبرز هذه العلاقات هو احتباس السوائل. فعندما يدخل الملح الزائد إلى الجسم، يجذب الماء ويحتفظ به، مما يؤدي إلى زيادة السوائل في الحيز خارج الخلوي والأوعية الدموية. وقد تُسهم هذه السوائل الإضافية في زيادة وزن الجسم مؤقتًا.

لكن الخبراء يقولون إن العلاقة قد تكون أكثر تعقيدًا، يقول الدكتور رافيكيران موثوسوامي، استشاري أول في الغدد الصماء بمستشفى سيمز، لقناة تايمز ناو هيلث: "عندما يدخل الملح الزائد إلى الجسم، فإنه يسحب معه بعض السوائل. يوجد فائض من السوائل في الحيز خارج الخلوي وكذلك داخل الحيز الوعائي، مما يؤدي إلى زيادة الوزن. هذا هو التفسير الأبسط".

يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى زيادة تركيز الأملاح في الجسم، مما يؤثر على بعض أنظمة الإنزيمات في الكبد. تعمل هذه الإنزيمات على تعزيز تحويل الجلوكوز إلى فركتوز، وهو تغيير أيضي قد يؤثر على كيفية معالجة الجسم للطاقة وتخزين الدهون. وأضاف الدكتور موثوسوامي: "يشير هذا المسار غير المباشر إلى أن الإفراط في استهلاك الملح قد يساهم في التغيرات الأيضية المرتبطة بزيادة الوزن".

كيف تحدث السمنة؟



عندما ترتفع مستويات الفركتوز وتنخفض مستويات الجلوكوز، قد تبدأ خلايا الجسم بالشعور وكأنها لا تحصل على طاقة كافية. وهذا قد يُحفز سلسلة من التفاعلات التي تؤدي تدريجيًا إلى مقاومة الأنسولين ومقاومة اللبتين.

اللبتين هو الهرمون المسؤول عن الشعور بالشبع وتقليل الجوع. يقول الدكتور موثوسوامي: "عندما يعاني الشخص من مقاومة اللبتين، يميل إلى تناول المزيد من الطعام، ويقل شعوره بالشبع. وبالتالي، يميل المريض إلى تناول المزيد من الطعام، وقد تزداد كمية الطعام التي يتناولها".

في الوقت نفسه، قد يبدأ الكبد والأنسجة الأخرى بتخزين المزيد من الدهون وزيادة إنتاجها. ومع مرور الوقت، قد تُسهم هذه التغيرات الأيضية في تراكم المزيد من الدهون وزيادة خطر الإصابة بالسمنة. ويقول الخبراء إن الإفراط في تناول الملح قد يُسهم بشكل غير مباشر في هذه العمليات من خلال التأثير على إنتاج الفركتوز وتفاقم مقاومة الأنسولين واللبتين.

هل يسبب الملح الأبيض السمنة؟



على الرغم من أن الملح الأبيض لا يُسبب السمنة، إلا أن الإفراط في تناوله يُؤدي إلى زيادة الوزن. ويحدث هذا غالبًا عندما يتناول الأشخاص بانتظام الأطعمة المُصنّعة والمشروبات الغازية وأنظمة غذائية غنية بالصوديوم، متجاوزين الكمية المُوصى بها والتي تبلغ حوالي 6 غرامات يوميًا.

بحسب الخبراء، من المهم تقليل استهلاك الأطعمة المصنعة والاطلاع على المعلومات الغذائية قبل شراء المنتجات المعلبة، ما يساعد على التحكم في استهلاك الملح. يقول الدكتور بي. برافين كومار ريدي، استشاري الطب الباطني في مستشفى إس آر إم برايم: "يحدث هذا غالبًا من خلال تناول المشروبات الغازية واستهلاك كميات تتجاوز الكمية الموصى بها، مثل 6 جرامات يوميًا. لذا، يمكن تحقيق ذلك من خلال تغييرات بسيطة، مثل تقليل استهلاك الأطعمة المصنعة والاطلاع على المعلومات الغذائية للمنتجات قبل شرائها".

كيف تتجنب السمنة وزيادة الوزن؟

تشير الدراسات إلى أن العديد من الأشخاص يستهلكون كميات من الملح والسكر تفوق الكمية الموصى بها، حيث تصل في كثير من الأحيان إلى حوالي 8 غرامات يومياً. ويمكن للحد من تناول الصوديوم، وتقليل الكربوهيدرات المكررة والدهون المتحولة، واتباع نمط حياة صحي، أن يساهم بشكل كبير في الوقاية من السمنة.

يُعدّ الحفاظ على نظام غذائي متوازن أمرًا بالغ الأهمية أيضًا. ينصح الأطباء بتناول خمس حصص على الأقل من الفواكه والخضراوات والمكسرات يوميًا، مع ممارسة ما لا يقل عن 30 دقيقة من النشاط البدني يوميًا للتحكم في السعرات الحرارية وتقليل الدهون غير الصحية.

المصدر: timesnownews