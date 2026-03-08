لماذا تزداد مشكلات المعدة في رمضان؟ طبيب يكشف مفاجأة

قال الدكتور شريف حسين، أن خلال شهر رمضان يعتقد البعض أن آلام المعدة التي يشعرون بها سببها الطعام فقط، لكن في كثير من الأحيان يكون السبب ما يعرف بـ"المعدة العصبية" ، حيث أن الصيام لساعات طويلة مع التوتر وتغير مواعيد الأكل والنوم، قد يؤثر على الجهاز الهضمي ويجعل المعدة أكثر حساسية.

أكد دكتور شريف حسين في منشوره على الفيسبوك، أن تظهر بعض الأعراض قبل الإفطار أو بعده، مثل الحرقان وتقلصات المعدة، والغثيان أو القيء، إضافة إلى الانتفاخ وزيادة الغازات، كما قد يلاحظ البعض زيادة التعرق أو عدد مرات التبول، مع تغير في الشهية أو الشعور بالشبع بسرعة.

ويعتبر ذلك بأن المعدة ترتبط بشكل مباشر بالحالة النفسية، من خلال العصب الحائر الذي يصل بين المخ والجهاز الهضمي، لذلك قد يؤدي التوتر أو تناول الطعام بسرعة بعد ساعات الصيام إلى اضطراب في عمل المعدة.

وينصح استشاري القلب، خلال رمضان ببدء الإفطار بهدوء وبكميات صغيرة، وتجنب الأطعمة الدسمة والمقلية دفعة واحدة، مع مضغ الطعام جيدا وإعطاء المعدة فرصة لاستقبال الطعام بشكل تدريجي.