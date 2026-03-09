ترامب يبرر ارتفاع أسعار النفط: ثمن زهيد مقابل أمن الولايات المتحدة والعالم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط، التي تجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل، يمثل تكلفة مؤقتة يجب تحملها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، في ظل التصعيد المرتبط بالملف النووي الإيراني.

وأوضح ترامب، في تعليق له على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، أن الزيادة الحالية في أسعار النفط لن تستمر طويلاً، متوقعاً أن تنخفض سريعا؛ بعد القضاء على ما وصفه بـ"التهديد النووي الإيراني".

وأضاف أن "الارتفاع قصير الأجل في أسعار النفط، والذي سينخفض بسرعة عند اكتمال تدمير التهديد النووي الإيراني، يعد ثمناً زهيداً للغاية مقابل أمن وسلام الولايات المتحدة والعالم"، مشدداً على أن من يعتقد عكس ذلك "مخطئ".