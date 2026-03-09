قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كهربا قبل لقاء إنبي والزمالك: أنا عند وعدي سنكون ضمن الـ 7 الكبار
أمريكا تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة السعودية
تصاعد التوترات بالشرق الأوسط يدفع الدولار للارتفاع.. تحذيرات من موجة غلاء وتأثيرات على الذهب والعقارات
مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي
لبنان: لا سلام وفق شروط إسرائيلية.. وفتح الباب للمفاوضات برعاية دولية
لأول مرة منذ حرب 2006.. حزب الله يسقط مروحية إسرائيلية في شرق بعلبك
رئيس إنبي: هدفي هذا الموسم تصدر مجموعة الهبوط
اشتباكات عنيفة شرق لبنان عقب إنزال إسرائيلي بالمروحيات
لعنة الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 3 سيدات مع مزارع وشقيقه في البحيرة
التلفزيون الإيراني: إطلاق أول موجة صاروخية ضد الأراضي المحتلة في عهد مجتبى خامنئي
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة التاسعة عشرة بتلاوات ندية.. صور
أيمن الشريعي: أندية الشركات عنصر أساسي في توازن سوق الانتقالات
ترامب يبرر ارتفاع أسعار النفط: ثمن زهيد مقابل أمن الولايات المتحدة والعالم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط، التي تجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل، يمثل تكلفة مؤقتة يجب تحملها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، في ظل التصعيد المرتبط بالملف النووي الإيراني.

وأوضح ترامب، في تعليق له على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، أن الزيادة الحالية في أسعار النفط لن تستمر طويلاً، متوقعاً أن تنخفض سريعا؛ بعد القضاء على ما وصفه بـ"التهديد النووي الإيراني".

وأضاف أن "الارتفاع قصير الأجل في أسعار النفط، والذي سينخفض بسرعة عند اكتمال تدمير التهديد النووي الإيراني، يعد ثمناً زهيداً للغاية مقابل أمن وسلام الولايات المتحدة والعالم"، مشدداً على أن من يعتقد عكس ذلك "مخطئ".

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

