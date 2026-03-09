حملة نظافة بمدينة المستقبل لتحسين االبيئة ورفع مستوى الخدمات

نفذت الوحدة المحلية للجنة خدمات مدينة المستقبل التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، حملة نظافة مكبرة بنطاق المدينة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة، في إطار توجيهات اللواء نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة بمختلف القرى والتوابع.

واستهدفت الحملة عددًا من المناطق الحيوية داخل المدينة، شملت مناطق (إجيكو، الأوقاف، شارع المحطة، شارع عمان) بالإضافة إلى عدد من الشوارع الفرعية والداخلية.

وتضمنت أعمال الحملة تنفيذ نظافة شاملة ورفع التراكمات القديمة ومخلفات الردتش، إلى جانب رش المياه بالشوارع وأعمال التطهير، بالإضافة إلى صيانة أعمدة الكهرباء لتحسين مستوى الإضاءة بمنطقة إيجيكو، حيث تم صيانة ١٥ عمود وتوصيل ٦٠ متر سلك هوائي، بالإضافة إلى تركيب ٢ كشاف جديد.

وأكدت الوحدة المحلية أن الحملة مستمرة يوميًا ولمدة أسبوع كامل، لحين الانتهاء من رفع كافة المخلفات وتحقيق المظهر الحضاري اللائق بالمدينة، وذلك في إطار الحرص على توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.