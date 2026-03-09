مطار القاهرة يحتفل مع السيدات المسافرات بيوم المرأة العالمي .. صور

نظمت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحق احتفالية خاصة لتكريم السيدات المسافرات والعاملات بالمطار تقديراً لدور المرأة الهام في المجتمع، وذلك في إطار الاحتفال بـ اليوم العالمي للمرأة والذي يوافق يوم الثامن من مارس كل عام.

قام فريق العلاقات العامة والإعلام بالمطار بتنظيم هذه الفعالية حيث تم توزيع الورود على السيدات داخل صالات السفر والوصول، في لفتة رمزية تعبيراً عن التقدير والاحترام لدور المرأة ومكانتها.

كما حرص فريق العلاقات العامة على التقاط الصور التذكارية مع السيدات في أجواء مليئة بالبهجة والود مما أضفى حالة من السعادة والاحتفال داخل المطار ولاقت هذه المبادرة ترحيباً واسعاً من المسافرات والعاملات.

ويأتي هذا الاحتفال في إطار حرص مطار القاهرة الدولي على المشاركة في المناسبات العالمية التي تبرز دور المرأة وتؤكد دعمها وتمكينها في مختلف المجالات.

وصرح المحاسب مجدي اسحق أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يمثل تقديراً حقيقياً لعطاء المرأة ودورها الفاعل في بناء المجتمع معربين عن تمنياتهم بمزيد من النجاح والتقدم لكل امرأة.