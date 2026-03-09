حسن هيكل يحذر من محاولات الوقيعة بين مصر ودول الخليج

حذر رجل الأعمال والخبير الاقتصادي حسن هيكل، من بعض المحاولات التي تسعى للوقيعة بين مصر ودول الخليج، وذلك بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وكتب حسن هيكل عبر حسابه علي إكس "فيه محاولات على السوشال ميديا وخارجها للوقيعة بين مصر وبعض الدول الخليجية. واخدة أشكال مختلفة لمحاولة استدعاء البعض في خناقات مختلفة ولإشعال فتيل نار.افتعال الخناقات هدفه وقيعة ومفهوم مين المستفيد.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية شنت الاسبوع الماضي، هجومًا عسكريًا مشتركًا واسع النطاق على إيران، بمساعدة حليفتها إسرائيل، وذلك بعد أسابيع من التصعيد والتهديدات الأمريكية بعمل عسكري مع حشد قوات في منطقة الشرق الأوسط.

وردت إيران على الضربة بقصف متتابع لإسرائيل، والقواعد الأمريكية في دول الخليج، ما زاد من حدة التوترات في الشرق الأوسط، مع اتساع رقعة الصراع، في الوقت ذاته الذي استأنفت فيه جماعة الحوثي اليمنية، هجماتها على السفن في البحر الأحمر، مع غلق إيران لمضيق هرمز في محاولة لزيادة الضغط على مسارات التجارة العالمية.