قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشؤون المعنوية تستحضر بطولات الشهداء بأعمال فنية توثق التضحية والفداء في "يوم الشهيد"
تحذير مصري من التصعيد الإسرائيلي.. وخبير: تل أبيب تستغل الحرب على إيران لتنفيذ التطهير العرقي في الضفة
حسام موافي: ضعف العضلات المفاجئ علامة على أمراض المناعة أو الغدة
بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك
أحمد الشرع يؤكد دعم سوريا لموقف لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله
احتفالًا بالذكرى الـ107 لثورة 1919.. «البدوى» يشكل لجنة لتوثيق تاريخ الوفد المصري
طهران توسع هجماتها.. الحرس الثوري يضرب 5 قواعد أمريكية وتل أبيب وحيفا
ياسر إبراهيم ضحية حلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026؟ اعرف الليالي الوترية وعلامات ليلة القدر
متعب الهداف.. تاريخ مواجهات بين الأهلي وطلائع الجيش قبل لقاء اليوم
لاريجاني: تحقيق الأمن بمضيق هرمز سيظل بعيد المنال بسبب استمرار الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انهيار أرضي يوقف 4 مصانع للنيكل في إندونيسيا وسط تدقيق حكومي متزايد

انهيار أرضي يوقف 4 مصانع للنيكل في إندونيسيا وسط تدقيق حكومي متزايد
انهيار أرضي يوقف 4 مصانع للنيكل في إندونيسيا وسط تدقيق حكومي متزايد
أ ش أ

توقفت أربعة مصانع لإنتاج النيكل في إندونيسيا، تديرها شركات صينية، عن العمل مؤقتًا بعد انهيار أرضي مميت وقع الشهر الماضي في موقع لتخزين المخلفات تابع لأحد هذه المصانع، في خطوة تعكس تشديد الرقابة الحكومية على قطاع النيكل في البلاد.

وتقع المصانع داخل مجمع صناعي ضخم لإنتاج النيكل في جزيرة سولاويسي، وهو أحد أكبر مراكز إنتاج هذا المعدن في العالم، بحسب وسائل إعلام محلية. واوضحت مصادر مطلعة، انه تم تعليق الإنتاج في المصانع الأربعة إلى حين إصلاح موقع المخلفات الذي تعرض للانهيار الأرضي ، وتمثل هذه المنشآت نحو 30% من القدرة الإنتاجية للمصانع التي تعالج خام النيكل منخفض الجودة في إندونيسيا.

ووقع الحادث في أحد المصانع الكبرى داخل المجمع الصناعي، ما أدى إلى مقتل عامل واحد، وتشير التقديرات إلى أن توقف هذا المصنع قد يستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، بينما تخضع المصانع الأخرى لمراجعة تشغيلية قد تسمح باستئناف العمل خلال أسابيع.

ولوّحت الحكومة الإندونيسية بإمكانية سحب الترخيص البيئي للمصنع الذي وقع فيه الحادث، في إطار تحقيقات تجريها السلطات حول ملابسات الانهيار الأرضي ومدى الالتزام بمعايير السلامة وإدارة المخلفات الصناعية.

يأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن السلامة والآثار البيئية لصناعة النيكل في إندونيسيا، خاصة بعد حادث كبير وقع في المنطقة نفسها عام 2023، عندما أدى انفجار في أحد مصانع معالجة النيكل إلى مقتل ما لا يقل عن 21 شخصًا، ما أثار مطالبات واسعة بتشديد الرقابة على هذا القطاع.

وتُعد إندونيسيا أكبر منتج للنيكل في العالم، ويستخدم هذا المعدن على نطاق واسع في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، لكن عملية استخراج النيكل من الخام منخفض الجودة تولد كميات كبيرة من المخلفات الصناعية، وهو ما يثير قلق الخبراء بشأن القدرة على إدارة هذه المخلفات بأمان، خصوصًا في بلد يتعرض بشكل متكرر لأمطار غزيرة وزلازل.

صانع لإنتاج النيكل في إندونيسيا شركات صينية انهيار أرضي مميت تشديد الرقابة الحكومية على قطاع النيكل في البلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ250 جنيه.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 9 مارس

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أسوان.. إصلاح كسر بالخط العمومى للمياه بعزبة شنودة بالكرور

اللواء أحمد سعد

اللواء أحمد سعد بمناسبة يوم الشهيد: تضحيات الأبطال صنعت استقرار الوطن

محافظ أسيوط يفتتح عيادة اليوم الواحد للعلاج الكيماوي للأطفال بمعهد أورام الجامعة

محافظ أسيوط يفتتح عيادة اليوم الواحد للعلاج الكيماوي للأطفال بمعهد أورام الجامعة

بالصور

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه

تصاعد درامى مثير في الحلقة 19 من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد