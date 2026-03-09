محافظ البحر الأحمر يضع اكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

قام الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، اليوم، بوضع إكليل من الزهور علي النصب التذكاري للشهداء احتفالاً بذكري يوم الشهيد.

وقد رافق المحافظ، العميد دكتور اركان حرب محمد السيد طلبة المستشار العسكرى للمحافظة واللواء أحمد عبدالله نائبا عن السيد اللواء ايمن حمزاوى مدير أمن البحر الأحمر.

وعزفت الفرقة الموسيقية السلام الوطني ، وسلام الشهيد ، في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر ، وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده ، كما قرأ جميع الحضور الفاتحة علي أرواح الشهداء .

وقدم المحافظ التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجميع أبناء الوطن بمناسبة ذكرى يوم الشهيد ، كما قدم تهنئة خاصة لقوات الجيش والشرطة تقديراً لما يقدمونه من تضحيات وواجبات للحفاظ علي أمن وأمان واستقرار الوطن ، مؤكداً أن مصر تفتخر بكل جندي وكل ظابط من شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل الوطن.

كما وجه رسالة شكر وتقدير لأسر الشهداء الذين قدموا أغلى ما يمتلكون من أبناءهم فداء لرفعة الوطن ، مؤكداً أن رجال القوات المسلحة والشرطة الأوفياء يضربون أروع الأمثلة في الفداء والتضحية وتقديم أرواحهم في الحفاظ علي أمن وأمان الوطن وحماية المواطنين .

يذكر أن يوم الشهيد يوافق التاسع من مارس من كل عام، وهو ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض عام 1969 خلال حرب الاستنزاف، عندما كان في الصفوف الأمامية على الجبهة ، وتخليدا لهذه الذكرى ، أقرّت مصر هذا اليوم ليكون احتفالا رسميا بتضحيات شهداء القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن .

وحضر وضع إكليل الزهور الدكتورة ماجدة حنا نائب المحافظ، اللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد واللواء احمد جبر رئيس حى جنوب الغردقة ، اللواء ايهاب رأفت مستشار المحافظ لشئون المديريات والمدن ، وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ، العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين بالمحافظة الساحلية.