مأساة شاب من ذوي الهمم ولد لأب أبكم وربطه بجنزير ويطالب بنقله لدار رعاية
طلائع الجيش يحرز هدف التقدم في شباك الأهلي
مصادر لـ«صدى البلد» : زيادة أسعار البنزين خلال ساعات
تل أبيب تعطل الدراسة.. وانفجارات في وسط إسرائيل بعد ضربات حزب الله لمنشآت حيوية
استاذ تمويل: تحريك أسعار الطاقة عالميا خلال الفترة المقبلة
رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء
بعد خضوعه للجراحة .. وزيرة الثقافة تطمئن الجمهور على صحة هانى شاكر
أحمد موسى: زيادة الحد الأدنى للأجور ومن المتوقع سيكون 10 آلاف جنيه
فضل العشر الأواخر من رمضان .. تعرف على أبرز علامات ليلة القدر فيها
أحمد موسى: الارتفاع التاريخي للنفط سيؤثر على أسعار السلع في مصر
أحمد موسى: اصطفوا خلف مصر.. والتوترات ترفع أسعار النفط عالميًا
فن وثقافة

فن الحرب.. ريم مصطفى تبتز والد يوسف الشريف وتقرر قتل شيري عادل

ريم مصطفى
ريم مصطفى
قسم الفن

شهدت حلقة اليوم من مسلسل "فن الحرب" تطورات مثيرة ومشوقة حول ياسمين النشرتي الشخصية التي تجسدها النجمة ريم مصطفى، حيث تصدرت أحداث الحلقة وكُشف عن العديد من الأسرار التي توضح حجم نفوذها وقدرتها على إدارة المؤامرات من خلف الكواليس، اضافة إلى التخطيط لمؤامرات جديدة فى حربها مع زياد الذى يلعب دوره يوسف الشريف.
 

استعادت الحلقة عبر لقطات فلاش باك تفاصيل الخطة التي دبرتها ياسمين النشرتي للإيقاع بتوفيق إبراهيم (عبد الرحيم حسن)، والد زياد، في قضية أرض المستقبل، بعدما اقنعته بالتورط في صفقة مشبوهة، قبل أن تنصب له فخاً محكمًا انتهى بهروب أموال المودعين وتوريطه الكامل في القضية، اضافة إلى إدخال هاشم الفحام (كمال أبو رية) وجاسر (محمد عبده) للشركة، بالتنسيق معهما، لضمان تنفيذ المؤامرة ضده.
 

كشفت الحلقة أيضاً، جانباً خفياً من ماضي ياسمين النشرتي، حيث تبين أنها كانت متزوجة في بداية حياتها من تاجر مخدرات انتهت حياته مقتولًا في ظروف غامضةـ، وأن شقيقها حسن كان المتورط في قتله، وهو السر الذي بدأت مي (شيري عادل) في البحث عنه، في محاولة لفهم حقيقة ماضي ياسمين والوصول إلى معلومات قد تكشف الكثير من خفايا حياتها.
 

لم تتوقف تحركات ياسمين عند الماضي، بل ذهبت لمواجهة زوجها السابق توفيق إبراهيم داخل السجن، في لقاء اتسم بالتوتر والتهديد، وخلال الحديث، فاجأت ياسمين توفيق بكشف سر خطير يمكن أن يدمر علاقته بابنه زياد، مؤكدة أنها تمتلك أدلة تثبت أن توفيق كان السبب الحقيقي وراء الأزمة التي تعرض لها زياد في الخارج، حين خسر أمواله وواجه ملاحقات قضائية كادت تدمر مستقبله.

تكشف المواجهة أن توفيق كان يقف بالفعل خلف القضايا التي لاحقت زياد في الخارج، وهو ما أدى إلى انهيار شركته وخسارته كل ما يملك،  ومع تصاعد الأحداث، تكتشف ياسمين أن مي تحاول الوصول إلى معلومات حول قضية حسن، شقيقها، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لها. لذلك تقرر التحرك سريعًا للتخلص منها، مستعينة بالمحامي الذي تلجأ إليه عادة لتنفيذ مثل هذه المهام.
 

ريم مصطفى تجسد خلال أحداث مسلسل "فن الحرب" شخصية ياسمين النشرتي، والتى قادها التفكك الأسري والمعاناة التى واجهتها فى حياتها لتصبح إمرأة متسلطة تبحث التحكم فى كل شىء، ووتظهر في العمل كالعقل المدبر وراء واحدة عملية النصب الخاصة بشركة توظيف الأموال وهى التي تدور حولها الأحداث،  بعدما نجحت في توريط زوجها والهروب بالأموال التي تم جمعها من الضحايا.
 

ريم مصطفى

