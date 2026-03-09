صدمة للاحتلال.. حزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية جنوب شرق تل أبيب

أعلن حزب الله​ المتمركز في جنوب لبنان، اليوم الإثنين، عن شن قصف على قاعدة إسرائيلية جنوب شرق تل أبيب بصواريخ نوعية.

وأوضح حزب الله، في بيان، أنه "ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الّذي طال عشرات المدن والبلدات اللّبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 17:00 من بعد ظهر الإثنين 09-03-2026، قاعدة الرملة (قاعدة قيادة الجبهة الدّاخليّة) جنوب شرق مدينة ​تل أبيب​، الّتي تبعُد عن الحدود اللّبنانيّة الفلسطينيّة 135 كلم، بصليةٍ من الصّواريخ النّوعيّة".

وفي سياق متصل، كشفت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الجمعة، أن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، شن هجوما صاروخيا على موقع راداري ومحطة اتصالات فضائية مهمة تابعة للكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة.

وأوضحت وكالة “تسنيم”، نقلا عن مصادر لم تسمها، أنه رغم المحاولات المكثفة من جانب مسؤولي دولة الاحتلال لإخفاء تفاصيل الهجوم، فإن مراجعة الصور المتداولة تشير إلى وجود عدد كبير من أجهزة استقبال الإشارات الفضائية في الموقع المستهدف.