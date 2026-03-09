حملات رقابية لإزالة التعديات وإغلاق المنشآت المخالفة بالإسكندرية

كثفت الاجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملات رفع وإزالة الإشغالات والتعديات والقضاء على العشوائية واغلاق المنشآت المخالفة؛ استجابة لتكليفات محافظ الاسكندرية أيمن عطية بفرض الانضباط والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي.

وبناء على توجيهات محافظ الاسكندرية، نفذ حي اول المنتزة حملة مكبرة بالإشتراك مع شرطة المرافق علي المنشآت بمنطقة الزوايدة بالظهير الريفي للحي، لإزالة ورفع الإشغالات وكافة المخالفات والحد من تجاوزات الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية والكافتيريات على أرصفة المشاة وحرم الطريق العام وأسفرت عن التحفظ على 125 حالة إشغال متنوع و3 عربات مأكولات خشبية واغلاق محلين مخالفين .

كما اسفرت الحملة بمنطقة السيوف بدائرة الحي عن ، تشميع 13 مقاه (كافيهات) لعدم وجود تراخيص ومخالفة مواعيد العمل المحددة و3 مخازن مخالفة بمداخل العقارات، والتحفظ علي 60 حالة إشغال .

وقام حي شرق، باغلاق وتشميع 7 محال عامة مخالفة لعدم توافر تراخيص تشغيل ومخالفة مواعيد العمل المحددة والتحفظ على 216 حالة إشغال، وإزالة التعديات والحواجز الحديدية والخشبية والكتل الخرسانية بمسار الحملة ، وفتح الطرق أمام أمام حركة سير المارة والسيارات؛ بما يحقق السيولة المرورية.

وتمكن حي وسط من ضبط 110 حالات أشغال وإزالة التعريشات والتعديات والتي احتلت الشوارع والأرصفة محل شكاوي المواطنين وتشميع 5 منشآت مخالفة متعددة النشاط .