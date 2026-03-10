طريقة عمل حلويات أم علي المصرية

حلويات أم علي من أشهر الحلويات الشرقية التي تحبها العائلات في مصر، وتتميز بقوامها الكريمي وطعمها الغني بالمكسرات والحليب.



المكونات

6–8 قطع من عجينة الباف باستري أو خبز قديم (مثل الكرواسون أو الفينو) مقطع مكعبات

4 أكواب حليب كامل الدسم

1 كوب سكر

1 كوب كريمة سائلة (اختياري لمزيد من القوام الكريمي)

1/2 كوب فستق أو لوز مجروش

1/2 كوب جوز هند مبشور

1/2 كوب زبيب

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة قرفة (اختياري)

طريقة التحضير

تُسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

تُقطع عجينة الباف باستري أو الخبز إلى مكعبات صغيرة، وتُحمص في الفرن لمدة 5–7 دقائق حتى تصبح ذهبية اللون.

في وعاء على النار، يُغلى الحليب مع السكر والفانيليا والكريمة حتى يذوب السكر ويصبح الخليط دافئاً.

توضع قطع الخبز المحمصة في صينية فرن، وتُوزع فوقها المكسرات، جوز الهند والزبيب.

يُسكب الحليب الساخن فوق الخليط حتى يغطيه تماماً.

تُدخل الصينية الفرن لمدة 20–25 دقيقة حتى تتشرب الخبز الحليب ويصبح الوجه ذهبياً قليلاً.

تُقدم ساخنة ويمكن رش القرفة أو المزيد من المكسرات على الوجه قبل التقديم.

يمكن إضافة قطر (شيرة) خفيف بعد الخروج من الفرن لمزيد من الحلاوة، أو استخدام الحليب المكثف المحلى بدل السكر للحصول على طعم أغنى.