صلاح يصطدم بـ مرموش.. نتائج قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي

أجريت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الاثنين وقد اسفرت عن مواجهات نارية على رأسها مواجهة مانشستر سيتي وليفربول.

ومن المنتظر أن يلتقي الثنائي عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي مع نجم ليفربول محمد صلاح في هذه المواجهة.

وجاءت نتائج قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي كالتالي:

ساوثهامبتون ضد آرسنال.

تشيلسي ضد بورت فايل.

مانشستر سيتي ضد ليفربول.

وست هام / برينتفورد ضد ليدز يونايتد.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي من البطولة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتحديدا يومي 4 و 5 أبريل المقبل، حيث تتنافس الأندية الثمانية على حجز مقعد في الدور نصف النهائي والاقتراب خطوة نحو اللقب.