مسلسل المتر سمير الحلقة 5.. ضبط كريم محمود عبدالعزيز بسبب ناهد السباعي

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “المتر سمير” العديد من الأحداث بين سمير وزوجته ميرفت.

وبدأت الحلقة بمواجهة المتر سمير (كريم محمود عيد العزيز) بعائلة زوجته ميرفت (ناهد السباعي) ليتفقوا على اجراءات الطلاق ويختلفوا معا بسبب المفاوضات حول المبلغ المطلوب من عائلتها.

ويلجأ الحرامي سعيد النوغا (شريف حسني) للمتر سمير ليساعده فى قضية تسديد الشيكات وخلال ذهاب سمير للقسم يكتشف ان زوجته رفعت قضية بسبب عدم سداد النفقة ويتم القبض عليه.

مسلسل المتر سمير

ويُصنف مسلسل «المتر سمير» كعمل درامي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، يطرح عددًا من القضايا الحياتية بأسلوب خفيف يعتمد على المواقف اليومية القريبة من الجمهور، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تأتي كل حلقة منها بقصة مستقلة.

ويجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال الأحداث شخصية محامٍ يمر بتجارب إنسانية متعددة، من بينها خلافات مع طليقته، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية ذات البعد الاجتماعي.

أبطال مسلسل المتر سمير

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم ناهد السباعي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، محمد عبدالرحمن، وإسلام إبراهيم، المسلسل من تأليف ممدوح متولي، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب، ومن إخراج خالد مرعي.