أخبار البلد

جامعة العاصمة تجمع بين الفكر والإعلام في ندوتين حول وعي الأمة وتعزيز القيم الروحية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

استضافت جامعة العاصمة، ندوتين متميزتين تناولتا قضايا الوعي والفكر والإعلام، تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

جاءت الندوة الأولى عن"وعي الأمة في مواجهة التحديات" ضمن الأسبوع الدعوي العشرين لمجمع البحوث الإسلامية، والتي انعقدت في رحاب الجامعة بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمشاركة نخبة من العلماء والأساتذة والطلاب، حيث افتتحت بكلمة ترحيبية أكدت أن الوعي هو الحصن المنيع أمام التحديات الفكرية، وأن العلم والإيمان هما السلاح والبوصلة التي تهدي الأمة في مواجهة الأفكار المتناقضة، حيث ألقى الدكتور حسن إبراهيم يحيى الأمين المساعد للجنة العليا لشئون الدعوة كلمة شدد فيها على أهمية تحصين الشباب بالعلم الصحيح، فيما تناول الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية قضية التحديات الفكرية وحماية التراث من العبث، مؤكدًا أن الحفاظ على التراث مسؤولية جماعية تحتاج إلى وعي علمي راسخ وإيمان قوي.  

واختتمت الندوة بالتأكيد على أن هذه الفعالية دعوة صادقة للعمل والإصلاح، وأن كل فرد في المجتمع هو لبنة في بناء الوعي وحارس للقيم، عقدت الندوة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذة نشوة علي مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، الأستاذ أحمد يحيى مدير إدارة النشاط الثقافي.

وجاءت الندوة الثانية عن : "دور الإعلام في تعزيز القيم الروحية خلال شهر رمضان المبارك" والتي نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر رئاسة الجامعة، وحاضرت فيها الإعلامية والداعية الإسلامية الدكتورة نادية عمارة، بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، واللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذة فريدة هاشم أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا. 

أكدت الندوة أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في تشكيل الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الروحية، خاصة في شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن الخطاب الإعلامي ينبغي أن يستلهم القيم القرآنية والروحية، وأن البرامج الإعلامية يجب أن تسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، لا أن تقتصر على الترفيه فقط.  
كما شددت على أهمية أن يكون الإعلام شريكًا في صناعة الوعي الإيماني، وأن يعكس القيم الإيجابية المؤثرة في وجدان المجتمع، مع ضرورة الموازنة بين المهنية والرسالة الإنسانية.

وبذلك جمعت جامعة العاصمة بين الوعي الفكري والدعوي والوعي الإعلامي والثقافي في فعالياتها، لتؤكد أن بناء الأمة القوية يبدأ من بناء الفكر السليم، وتعزيز القيم الروحية، وترسيخ الهوية الثقافية والدينية في مواجهة التحديات. 

جامعة العاصمة هيئة التدريس والإعلام

زيت الروزمارى لنمو شعرك وكيفيه استخدامه
فولفو EX60 2027
علامة في جسمك تظهر صباحًا قد تكشف مشكلة صحية
منظومة الدفع الإلكترونية
