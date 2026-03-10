استعدادا لعيد الفطر.. حضري المعمول في المنزل بطريقة مميزة وطعم لذيذ

يعد المعمول من أشهر حلويات عيد الفطر في كثير من الدول العربية، ويتميز بطعمه اللذيذ وحشواته المختلفة مثل التمر أو المكسرات.

ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة باتباع الخطوات التالية.



المكونات

3 أكواب دقيق

كوب سميد ناعم

كوب سمن أو زبدة مذابة

نصف كوب سكر بودرة

نصف كوب حليب دافئ

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة رائحة معمول أو ماء ورد

رشة ملح

للحشو

معجون تمر أو مكسرات حسب الرغبة

ملعقة صغيرة قرفة أو سمسم حسب الذوق

طريقة التحضير

في وعاء عميق يخلط الدقيق مع السميد والسكر البودرة والملح جيدا، ثم يضاف السمن المذاب ويقلب الخليط حتى يتشرب الدقيق السمن.

تذاب الخميرة في الحليب الدافئ وتترك عدة دقائق، ثم تضاف إلى العجين مع رائحة المعمول أو ماء الورد ويعجن الخليط حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة.

تغطى العجينة وتترك لترتاح لمدة نصف ساعة تقريبا. بعد ذلك تقسم إلى كرات صغيرة وتحشى بالتمر أو المكسرات.

تشكل قطع المعمول باستخدام قالب المعمول أو باليد، ثم توضع في صينية خبز.

يدخل المعمول إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبيا.

يترك المعمول حتى يبرد ثم يرش بالسكر البودرة ويقدم في عيد الفطر.