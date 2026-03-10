قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التابعة لحزب الله .. جيش الاحتلال يقصف ممتلكات جمعية القرض الحسن
ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم
جيش الاحتلال يستهدف المختبرات النووية في طهران
بدء محاكمة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس.. بعد قليل
ليلة القدر 2026 وعلاماتها.. ابدأ بتحريها من مغرب اليوم بـ10 أمور
أحمد موسى يكشف مخاطر الحرب الأمريكية الإيرانية على الاقتصاد المصري
500 جنيه رسوم وضرائب على سيارات المعدات الثقيلة طبقا لقانون المرور
أدعية العشر الأواخر من رمضان.. احرص عليها يوميا
التعليم تنفي تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026
منها ليلة القدر.. مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026
5.6 مليار دولار تكلفة ذخائر أمريكا في أول أيام حرب إيران
مجنونة ياقوطة.. ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق الآن| وهذا موعد الانخفاض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

استعدادا لعيد الفطر.. حضري المعمول في المنزل بطريقة مميزة وطعم لذيذ

ريهام قدري

يعد المعمول من أشهر حلويات عيد الفطر في كثير من الدول العربية، ويتميز بطعمه اللذيذ وحشواته المختلفة مثل التمر أو المكسرات.

ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة باتباع الخطوات التالية.


المكونات
3 أكواب دقيق
كوب سميد ناعم
كوب سمن أو زبدة مذابة
نصف كوب سكر بودرة
نصف كوب حليب دافئ
ملعقة صغيرة خميرة فورية
ملعقة صغيرة رائحة معمول أو ماء ورد
رشة ملح
للحشو
معجون تمر أو مكسرات حسب الرغبة
ملعقة صغيرة قرفة أو سمسم حسب الذوق
طريقة التحضير
في وعاء عميق يخلط الدقيق مع السميد والسكر البودرة والملح جيدا، ثم يضاف السمن المذاب ويقلب الخليط حتى يتشرب الدقيق السمن.

تذاب الخميرة في الحليب الدافئ وتترك عدة دقائق، ثم تضاف إلى العجين مع رائحة المعمول أو ماء الورد ويعجن الخليط حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة.

تغطى العجينة وتترك لترتاح لمدة نصف ساعة تقريبا. بعد ذلك تقسم إلى كرات صغيرة وتحشى بالتمر أو المكسرات.

تشكل قطع المعمول باستخدام قالب المعمول أو باليد، ثم توضع في صينية خبز.

يدخل المعمول إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبيا.

يترك المعمول حتى يبرد ثم يرش بالسكر البودرة ويقدم في عيد الفطر.

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

محمد عادل إمام وإيمي سالم

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

هونج كونج تفرض الدفع الإلكتروني في سيارات الأجرة اعتبارا من أبريل

منظومة الدفع الإلكترونية

قبل طرحها.. اعرف مواصفات وسعر نيسان روج 2027 في السعودية

نيسان روج 2027

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

ام جى 5 ‏موديل 2020‏

أحمد العوضي

تبقى عينيها حلوة وقورتها صغيرة.. أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

