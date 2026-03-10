قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استهدف بنكين.. هجوم إلكتروني يعطل خدمات مصرفية في إيران
بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وخطوط الأقاليم| تفاصيل
نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف| الرابط
إعلام عبري: قدرة إيران على إطلاق الصواريخ قائمة رغم إضعافها بشكل ملحوظ
15 سلعة تقود صادرات الصناعات الغذائية المصرية بـ4.82 مليار دولار في 2025
جيش الاحتلال يسرح آلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الضربة الأولى
تعرف على التعريفة الجديدة بعد اعتمادها من محافظ أسوان على مختلف خطوط السير.. صور
محافظ جنوب سيناء يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسي بعد زيادة الوقود
بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟
الحكومة قد تعيد النظر في أسعار الوقود في هذه الحالة| تفاصيل
معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية
محافظ الشرقية يعتمد التعريفة الجديدة وفقاً لخطوط سير وسائل النقل الداخلية والخارجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان

سمير فرج
سمير فرج
البهى عمرو

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن يوم 9 مارس من كل عام نحتفل بيوم الشهيد، وذلك في ذكرى وفاة الفريق عبد المنعم رياض الذي استشهد على خط الدفاع الأول.

وأضاف اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، أن جنازة الفريق عبد المنعم رياض كانت ثاني أكبر جنازة شعبية بعد جنازة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فقد خرجت جنازة عبد المنعم رياض من مسجد عمر مكرم.

تضحيات الأبطال

 

وأشار إلى أن الخير الذي نعيشه الآن هو نتاج تضحيات الأبطال المصريين، موضحًا أن الفريق الراحل عبد المنعم رياض كان بطلًا يتابع حالة السرايا والجنود من الخط الأول، على الرغم من أن القادة عادةً لا يصلون إلى الخط الأول، بل يتابعون من مسافة تقترب من 15 كيلومترًا.

وأوضح أنه لولا تضحيات الشهداء لما تمكنا من العيش في أمان، ولما استطعنا تحرير سيناء، وأن هناك اليوم اهتمامًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأسر الشهداء.

وكشف أنه في عيد الفطر المبارك يجتمع الرئيس مع أسر الشهداء، وأن القوات المسلحة ووزارة الداخلية تتواصلان مع أبناء الشهداء لتلبية احتياجاتهم.

جسده يقشعر

وأشار إلى أن جسده يقشعر عندما تخرج أسرة شهيد ويتم تكريمها، ونجد أنها أسرة صغيرة السن، وأن هناك أطفال بهذه الأسرة، موضحًا أن الضباط المنضمين إلى مكافحة الإرهاب في سيناء كانوا صغار السن، وقد استشهد منهم عدد.

وأوضح أنه دخل الحروب أربع مرات، وأنه قد ينال الشهادة في أي وقت، وأن هذا شرف كبير له، مطالبًا جميع المصريين بالوقوف بجانب أسر الشهداء.

وطالب بعمل أماكن أو طوابير مخصصة لأسر الشهداء في البنوك والمصالح الحكومية التي يتم فيها إنهاء الخدمات.

اللواء سمير فرج يوم الشهيد الفريق عبد المنعم رياض تضحيات الأبطال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

ليلة القدر

ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية واليوم بعد المغرب بمصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟

ترشيحاتنا

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء .. دعاء اليوم العشرين من شهر رمضان

اعمال العشر الأواخر من رمضان

تبدأ من مغرب اليوم.. الليالي الوترية فى رمضان فرصة لاغتنام خيرات ليلة القدر

الأزهر العالمي للفتوى يبرز محطات النبي عند دخوله الحرم

فتح مكة.. الأزهر العالمي للفتوى يبرز محطات النبي عند دخوله الحرم

بالصور

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

محافظ الشرقية يعتمد التعريفة الجديدة وفقاً لخطوط سير وسائل النقل الداخلية والخارجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالقفطان.. كندة علوش تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أنيقة

بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد