سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن يوم 9 مارس من كل عام نحتفل بيوم الشهيد، وذلك في ذكرى وفاة الفريق عبد المنعم رياض الذي استشهد على خط الدفاع الأول.

وأضاف اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، أن جنازة الفريق عبد المنعم رياض كانت ثاني أكبر جنازة شعبية بعد جنازة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فقد خرجت جنازة عبد المنعم رياض من مسجد عمر مكرم.

تضحيات الأبطال

وأشار إلى أن الخير الذي نعيشه الآن هو نتاج تضحيات الأبطال المصريين، موضحًا أن الفريق الراحل عبد المنعم رياض كان بطلًا يتابع حالة السرايا والجنود من الخط الأول، على الرغم من أن القادة عادةً لا يصلون إلى الخط الأول، بل يتابعون من مسافة تقترب من 15 كيلومترًا.

وأوضح أنه لولا تضحيات الشهداء لما تمكنا من العيش في أمان، ولما استطعنا تحرير سيناء، وأن هناك اليوم اهتمامًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأسر الشهداء.

وكشف أنه في عيد الفطر المبارك يجتمع الرئيس مع أسر الشهداء، وأن القوات المسلحة ووزارة الداخلية تتواصلان مع أبناء الشهداء لتلبية احتياجاتهم.

جسده يقشعر

وأشار إلى أن جسده يقشعر عندما تخرج أسرة شهيد ويتم تكريمها، ونجد أنها أسرة صغيرة السن، وأن هناك أطفال بهذه الأسرة، موضحًا أن الضباط المنضمين إلى مكافحة الإرهاب في سيناء كانوا صغار السن، وقد استشهد منهم عدد.

وأوضح أنه دخل الحروب أربع مرات، وأنه قد ينال الشهادة في أي وقت، وأن هذا شرف كبير له، مطالبًا جميع المصريين بالوقوف بجانب أسر الشهداء.

وطالب بعمل أماكن أو طوابير مخصصة لأسر الشهداء في البنوك والمصالح الحكومية التي يتم فيها إنهاء الخدمات.