تيسيرات للمستثمرين.. تقليص مدة تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية |تفاصيل
إعلام إسرائيلي: سقوط شظايا اعتراض صاروخ إيراني في منطقة أسدود جنوب تل أبيب
ليفربول يتسلح بتألق محمد صلاح لعبور جالاتا سراي التركي في دوري الأبطال
الحكومة تعلن اتخاذ إجراءات استباقية "مؤقتة" لتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التطورات الراهنة
نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعد
بعد زلزال الأهلي.. كهربا يتوعد والشريعي يناور والزمالك ينافس علي الدوري
تصعيد جديد| إيران ترد على ترامب وتلوح بتوسيع الحرب.. تفاصيل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج: المرشد الإيراني الجديد أشد شراسة من والده خامنئي

سمير فرج
سمير فرج
البهى عمرو

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الرئيس الأمريكي ترامب، هو شخص لا يمكن التوقع بما سيفعل، وأنه منذ اللحظة الأولى قال إن الحرب الحالية لن تستمر كثيرا وبالفعل الحرب ستنتهي.

وأضاف اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، أن الحروب تكون بالأهداف، وأن ما فعلته أمريكا لن يكون تغييرًا للنظام، لأن تغيير النظام في أي دولة لا يكون بالصواريخ.

أشد شراسة من والده

وأشار إلى أن المرشد الإيراني الجديد أشد شراسة من والده خامنئي، وأن ترامب ليس راضيًا عنه، ويهدد بتصفيته، لكن أمريكا قامت بتدمير الدفاع الجوي، كما أن إيران أصبحت تمتلك فقط الصواريخ الباليستية والمسيّرات.

وأوضح أن هناك ضغطًا على ترامب بسبب ما يحدث، واقتصاد العالم يتأثر، وأسعار النفط ترتفع، وأنه في الفترة المقبلة سيكون هناك جلوس لحل الأزمة الحالية.

 

سمير فرج ترامب الرئيس الأمريكي الحرب

