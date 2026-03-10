سمير فرج: المرشد الإيراني الجديد أشد شراسة من والده خامنئي

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الرئيس الأمريكي ترامب، هو شخص لا يمكن التوقع بما سيفعل، وأنه منذ اللحظة الأولى قال إن الحرب الحالية لن تستمر كثيرا وبالفعل الحرب ستنتهي.

وأضاف اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، أن الحروب تكون بالأهداف، وأن ما فعلته أمريكا لن يكون تغييرًا للنظام، لأن تغيير النظام في أي دولة لا يكون بالصواريخ.

أشد شراسة من والده

وأشار إلى أن المرشد الإيراني الجديد أشد شراسة من والده خامنئي، وأن ترامب ليس راضيًا عنه، ويهدد بتصفيته، لكن أمريكا قامت بتدمير الدفاع الجوي، كما أن إيران أصبحت تمتلك فقط الصواريخ الباليستية والمسيّرات.

وأوضح أن هناك ضغطًا على ترامب بسبب ما يحدث، واقتصاد العالم يتأثر، وأسعار النفط ترتفع، وأنه في الفترة المقبلة سيكون هناك جلوس لحل الأزمة الحالية.