ترامب يعلن افتتاح أول مصفاة نفط منذ 50 عامًا بصفقة 300 مليار دولار
الدفاع السعودية : تدمير مسيّرتين قبل الوصول إلى حقل شيبة النفطي
سلاح خطير في سماء الحرب .. إسرائيل تكشف قنبلة عنقودية أطلقتها إيران
ضربة في قلب مضيق هرمز .. الجيش الأمريكي يدمر 16 سفينة إيرانية تجهّز لزرع الألغام
برشلونة يعود بتعادل ثمين من أرض نيوكاسل بأبطال أوروبا
بث مباشر.. صلاة التهجد ليلة 21 رمضان من الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يكتسح أتالانتا بسداسية ويقترب بقوة من ربع نهائي دوري الأبطال
بث مباشر صلاة التهجد ليلة 22 رمضان في الحرمين الشريفين | شاهد
رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
موعد أذان الفجر يوم الأربعاء 21 رمضان في مصر.. هتتسحر إمتى؟
بشرى عاجلة للمواطنين عن زيادة المرتبات .. أحمد موسى يكشف
وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم دول الخليج .. ويطالب بوقف فوري للحرب مع إيران
مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 11 مارس 2026: حلّ مشاكلك

برج السرطان
برج السرطان
حياة عبد العزيز

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 11 مارس 2026

 لك يوم رائع على الصعيد العاطفي حلّ مشاكلك في العمل، واحرص على إدارة أموالك بحكمة أنت بصحة جيدة أيضاً. 

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي 

قد يجد العزاب شريكًا جديدًا، وهذا وقت مناسب لطلب الزواج. لن تحدث أي مشاكل كبيرة في حياتك العاطفية، على الرغم من بعض الخلافات البسيطة في النصف الأول من اليوم، ستسير العلاقة بسلاسة كن حذرًا عند إبداء رأيك، فقد يفهمه شريكك بشكل مختلف.  

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

 ابدأ بحركات خفيفة كالمشي أو التمدد لتنشيط المفاصل وتصفية الذهن، اشرب كمية كافية من الماء واسترح عندما تشعر بالتعب، انتبه لوضعية جسمك أثناء العمل وخذ فترات راحة قصيرة من الشاشات. التنفس العميق البسيط يُخفف التوتر. 

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

ستتولى مسؤولية مشاريع حيوية في المكتب، مما يتيح لك فرصًا للتميز في مسيرتك المهنية سيُقدّر عميل أجنبي جهودك وسيرسل لك بريدًا إلكترونيًا، ما يُعزز سيرتك الذاتية.. 

توقعات برج السرطان الفترة المقبلة 

 قد تنفق بعض المال على الأعمال الخيرية اليوم، خاصةً في النصف الثاني من اليوم. سيتمكن المتداولون من حل المشاكل المتعلقة بالصناديق الاستثمارية. كما ستشعر بالراحة من المخاوف الضريبية. قد تتخذ أيضاً قرارات تتعلق بالعقارات.

برج السرطان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم السرطان وتوقعات الأبراج

