لإعادة الانضباط .. محافظ المنيا يقود حملة مُفاجئة لرفع الإشغالات بشوارع حي شمال المدينة

ايمن رياض

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم، بقيادة حملة ميدانية لرفع الإشغالات بعدد من شوارع حي شمال مدينة المنيا، وذلك في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري.

رافق المحافظ خلال الحملة الدكتور محمد علي جبر، نائب المحافظ، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، وممثلو شرطة المرافق والإشغالات.

وخلال الحملة، وجّه المحافظ برفع جميع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والأرصفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن حق المواطنين في السير الآمن، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر البيئة للمخالفين، إلى جانب غلق أحد المقاهي لمزاولة النشاط دون ترخيص، حيث شدد المحافظ على استمرار الحملات الميدانية لمتابعة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تعيق حركة المواطنين أو تشوه المظهر العام.

حملات الإشغالات

وأكد اللواء كدواني أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في تكثيف حملات الإشغالات بجميع المراكز والأحياء، لتحقيق الانضباط في الشارع وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من المواطنين في شوارع المدينة، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجهًا الجهات التنفيذية المعنية بسرعة فحص بعض الشكاوى. كما قرر اللواء كدواني صرف إعانات مالية عاجلة دعمًا لعدد من الحالات الإنسانية الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

