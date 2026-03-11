توافق عضوية اللجنة مع الدرجة العلمية.. رئيس الوفد يفتح باب التقديم للجان النوعية المتخصصة

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، قرارا بتاريخ اليوم ١١ مارس ٢٠٢٦ ،بفتح باب التقديم للجان النوعية المتخصصة وفقا لما نصت عليه المادة الأولى فى القرار.

وأشترط القرار فى مادته الأولى ،فيمن يتقدم للجان النوعية المتخصصة ،أن يتقدم بسيرة ذاتية ،وصورة بطاقة الرقم القومى ،والمؤهل الدراسى ،بالإضافة إلى الدرجات العلميه المتوافقة مع تخصص اللجنة الراغب فى عضويتها .

كما حدد القرار فى البند الرابع من المادة الأولى ،أنه سيتم استبعاد اى طلب غير مستوفى الشروط.

وأشار القرار طريقة التقديم لعضوية اللجان النوعية المتخصصة ،من خلال تقديم الطلبات باليد أو على الرقم ( 01023944067 واتس)أو على الإيميل"[email protected]"

ونصت المادة الثانية على أن ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغى كل مايخالف ذلك من قرارات.