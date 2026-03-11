قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدولار يتراجع عالميا وسط ترقب لتطورات حرب إيران وانتظار لبيانات التضخم الأمريكية
أميرة صابر: بنك الأنسجة مشروع إنساني بدعم الإفتاء لإنقاذ مرضى الحروق وليس لـ “ســلخ جلــود البشر” | فيديو
بتهمة سرقة بالإكراه.. فنانة شهيرة و4 متهمين يواجهون هذه العقوبة بالقانون
الخارجية الصينية: الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لا تصب في مصلحة أي طرف
الحرب على إيران.. اختراق الموقع الإلكتروني لأكاديمية اللغة العبرية في إسرائيل
بلومبيرج: إيران تخسر ثلثي منصات إطلاق الصواريخ وأمريكا تفقد 7 مسيرات
السعودية تدمر 6 صواريخ استهدفت قاعدة الأمير سلطان.. وقطر تعترض هجومًا صاروخيًا
10 شهداء و5 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة تمنين في بعلبك شرقي لبنان
التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد
هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة حاويات بمقذوف قرب مضيق هرمز
فاينانشيال تايمز: استمرار الحرب على إيران يشعل أزمة طاقة عالمية أكبر
5 أدعية فيها العجب.. داوم عليها في رمضان تتغير حياتك للأفضل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

توافق عضوية اللجنة مع الدرجة العلمية.. رئيس الوفد يفتح باب التقديم للجان النوعية المتخصصة

الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد
الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصي

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، قرارا بتاريخ اليوم ١١ مارس ٢٠٢٦ ،بفتح باب التقديم للجان النوعية المتخصصة وفقا لما نصت عليه المادة الأولى فى القرار.

وأشترط القرار فى مادته الأولى  ،فيمن يتقدم للجان النوعية المتخصصة ،أن يتقدم بسيرة ذاتية ،وصورة بطاقة الرقم القومى ،والمؤهل الدراسى ،بالإضافة إلى الدرجات العلميه  المتوافقة مع تخصص اللجنة الراغب فى عضويتها  .

كما حدد القرار فى البند الرابع من المادة الأولى ،أنه سيتم استبعاد اى طلب غير مستوفى الشروط.

وأشار القرار طريقة التقديم لعضوية اللجان النوعية المتخصصة ،من خلال تقديم الطلبات باليد أو على الرقم ( 01023944067  واتس)أو على الإيميل"[email protected]"

ونصت المادة الثانية على أن ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغى كل مايخالف ذلك من قرارات.

رئيس حزب الوفد اللجان النوعية المتخصصة عضوية اللجان النوعية المتخصصة الدكتور السيد البدوي شحاتة

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

إطلالة رمضانية .. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهور مبهر

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

انتبه في رمضان.. خطأ شائع عند شرب الماء في الإفطار قد يضر الكلى

الكلى
الكلى
الكلى

طريقة عمل الغُريبة الناعمة والهشة .. وهذه أسرار نجاحها

طريقة عمل الغريبة
طريقة عمل الغريبة
طريقة عمل الغريبة

