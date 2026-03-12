وزير الشباب: رغم الأزمات الاقتصادية سنصنع أبطالًا ينافسون في أولمبياد 2028.. فيديو

أكد الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الأزمات الإقليمية والتوترات العالمية الحالية تلقي بظلالها على مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن ارتفاع التكاليف وتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية أصبحت تمثل تحديًا كبيرًا أمام تنفيذ الأنشطة والبرامج الرياضية.

جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الثقافي الأول لحزب الجبهة الوطنية تحت عنوان «حالة النقاش حول تداعيات الحرب في المنطقة.. قراءة استراتيجية»، حيث أعرب الوزير عن تقديره لهذه المبادرات التي تفتح مساحات للحوار والنقاش حول القضايا المهمة التي تواجه الدولة والمنطقة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الأزمات العالمية أثرت بشكل مباشر على تكلفة المعدات الرياضية والسفر والمشاركات الخارجية، إلا أن الوزارة تعمل على تجاوز هذه التحديات من خلال التوسع في المشروعات والبرامج الموجهة للشباب داخل مصر، بما يضمن استمرار تطوير المنظومة الرياضية.

وأشار إلى أن الوزارة تركز بشكل كبير على مشروع البطل الأولمبي، الذي يستهدف إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة بقوة في أولمبياد 2028، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير البيئة المناسبة لاكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها.

وشدد الوزير على أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الحالية، معربًا عن تفاؤله بقدرة الدولة المصرية على تجاوز الأزمات الراهنة وتحقيق نتائج إيجابية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها قطاع الشباب والرياضة.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن العمل الجماعي والإيمان بقدرات الشباب يمثلان الطريق نحو تحقيق إنجازات جديدة ترفع اسم مصر في المحافل الدولية.