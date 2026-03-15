محافظ دمياط يشدد على السائقين الالتزام بالتعريفة المقررة والإعلان عنها

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، ،موقف سيارات الأجرة بمدينة ميت أبو غالب، وذلك خلال جولته الميدانية اليوم ، لمتابعة حركة النقل وانتظام العمل بالموقف ، وحرص " المحافظ " على التواصل مع المواطنين، و التأكد من التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة

وأكد " محافظ دمياط " مجددًا على ضرورة الإعلان عن التسعيرة بشكل واضح أمام المواطنين داخل الموقف ووضع ملصقات على السيارات متضمنة خط السير والاجرة المحددة ، وأشار إلى أنه سيتم إطلاق حملات دورية ، للتأكد من الالتزام بهذه القرارات ومنع اى محاولات لاستغلال المواطنين بالمغالاة وعدم الالتزام بالتعريفة المحددة .

وأضاف " محافظ دمياط " متابعة الموقف بشكل دورى من خلال غرفة العمليات المُنعقدة بالمحافظة، مؤكدًا تلقى شكاوى المواطنين من خلال أرقام 0572264121 " غرفة عمليات المحافظة " أو الخط الساخن 114 وعلى الواتس اب 01556681111 و01556682222