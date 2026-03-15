محافظ دمياط يتفقد مستشفى ميت أبو غالب المركزى

استكمل الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، جولته التى أجراها اليوم ، بتفقد مستشفى ميت أبو غالب المركزى ، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ، خلال الزيارة، الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة واللواء سيد الصيرفى رئيس الوحدة المحلية لمدينة ميت أبوغالب .

واطلع المحافظ على الموقف الخاص بالمستشفى، والقوة البشرية من أطباء وتمريض ، وتفقد أقسام العلاج الطبيعى والغسيل الكلوي ، وغرفتى العمليات الصغرى والكبرى والافاقة ، والأقسام الداخلية والحضانة، والاستقبال، وتابع آلية العمل بتلك الأقسام ، وخطة تعزيز الخدمات بالمستشفى، كما تابع خطة الصيانة لبعض الأقسام بالمستشفى.

وخلال الزيارة، حرص محافظ دمياط على التواصل مع العاملين والأطباء بالمستشفى و تواصل المواطنين، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .