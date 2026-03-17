أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد اليوم

خضروات ارشيفيه
خضروات ارشيفيه
تشهد أسواق الخضراوات والفاكهة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، حالة من النشاط الملحوظ في حركة البيع والشراء، مدفوعة بزيادة الإقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية، خاصة في ظل توافر المعروض من المنتجات الطازجة واستقرار الأسعار داخل الأسواق المحلية.

ويأتي هذا النشاط بالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك، حيث تتزايد معدلات استهلاك الخضروات والفاكهة، نظرًا لاعتماد الأسر بشكل كبير على هذه السلع في إعداد وجبتي الإفطار والسحور، ما يدفع المواطنين إلى متابعة الأسعار بشكل مستمر لضبط نفقاتهم .

وفي هذا السياق، رصد عدد من التجار أسعار الخضروات داخل أسواق المحافظة، حيث تراوح سعر الطماطم بين 25 و30 جنيهًا للكيلو، والبطاطس من 10 إلى 15 جنيهًا، بينما سجلت الكوسة من 25 إلى 30 جنيهًا، والفلفل بأنواعه من 25 إلى 40 جنيهًا، والباذنجان بأنواعه من 20 إلى 30 جنيهًا.

كما تراوح سعر البسلة بين 25 و30 جنيهًا، والبصل بأنواعه من 15 إلى 20 جنيهًا، والخيار من 25 إلى 30 جنيهًا، والجزر من 20 إلى 25 جنيهًا، فيما سجل الليمون ما بين 40 و50 جنيهًا للكيلو.

أما أسعار الفاكهة، فقد تراوح سعر الموز بين 30 و35 جنيهًا للكيلو، والتفاح من 60 إلى 70 جنيهًا، واليوسفي من 20 إلى 25 جنيهًا، والبرتقال من 25 إلى 30 جنيهًا، بينما سجلت الجوافة من 30 إلى 35 جنيهًا، والكنتالوب من 30 إلى 35 جنيهًا، والفراولة من 30 إلى 40 جنيهًا، فيما جاءت أسعار البطاطا بين 10 و15 جنيهًا للكيلو.

وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد وفرة واضحة في المعروض من الخضروات والفاكهة، ما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، مع تلبية احتياجات المواطنين دون وجود أي نقص في السلع.

وفي ختام المتابعة، أشار مختصون إلى أن استمرار دعم القطاع الزراعي وتوسيع منافذ بيع المنتجات يسهمان بشكل كبير في تحقيق التوازن داخل الأسواق، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين، ويعزز استقرار الأسواق بمختلف مراكز وقرى محافظة الوادي الجديد.

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

