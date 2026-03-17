حسم أزمة محمد عواد.. هل يعود لحراسة مرمى الزمالك هذا الموسم؟

أنهى مجلس إدارة الزمالك أزمة حارس مرماه الأول محمد عواد بعد استبعاده من المشاركة في المباريات على خلفية اعتراضه على الجلوس على مقاعد البدلاء في أحد اللقاءات.

خصم مالي يطبق على عواد

قرر مجلس الزمالك اعتماد العقوبة المالية التي فرضها جهاز الكرة على الحارس عقب الأزمة وهي مبلغ وصفه عواد بالكبير وسيتم خصمه وفقًا لقرار النادي.

معتمد جمال يحسم مصير الحارس

بعد إنهاء الأزمة، أصبح قرار مشاركة عواد في المباريات بيد الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال الذي سيحدد موعد عودة اللاعب للتدريبات الجماعية، وما إذا كان سيتم الاعتماد عليه في المباريات أم لا.

عواد يترقب قراره

يترقب محمد عواد مستقبله مع الفريق في ميت عقبة، سواء بالعودة إلى التدريبات والمباريات أو استمرار تجميده حتى نهاية الموسم.

ورغم ذلك، يبدو أن استمرار استبعاده الأقرب، خاصة في ظل تألق الثنائي محمد صبحي ومهدي سليمان.