قرقاش: الإمارات تدرس الانضمام لتحالف دولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، أن بلاده تدرس إمكانية المشاركة في تحركات دولية تهدف إلى حماية الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة.

وأوضح أن هذه الجهود، التي تقودها الولايات المتحدة، لا تزال قيد النقاش ولم يتم التوصل إلى صيغة نهائية بشأنها حتى الآن، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وخلال مداخلة عبر الإنترنت نظمها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، شدد قرقاش على أن ضمان انسياب التجارة وإمدادات الطاقة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الدول المعنية.

وأشار إلى أن المرحلة التي ستلي انتهاء المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، ستتطلب التوصل إلى اتفاق يحد من قدرة طهران على توظيف برامجها النووية أو الصاروخية أو الطائرات المسيرة لتهديد استقرار المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، خاصة بعد أن أدى إغلاقه فعلياً من قبل إيران إلى تعطيل شبه كامل لحركة الشحن التجاري، بالتزامن مع مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشكيل تحالف بحري يوفر الحماية لناقلات النفط في هذا الممر الحيوي.

ويعد مضيق هرمز من أهم الممرات الاستراتيجية عالمياً، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة، ما جعل أي اضطراب فيه ينعكس سريعاً على الأسواق العالمية ويدفع الأسعار إلى الارتفاع.