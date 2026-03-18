طريقة عمل سلطة ميكس رنجة وفسيخ

يرغب عدد كبير من الأشخاص في تناول الرنجة والفسيخ في احتفالات عيد الفطر المبارك بل ويقدم في العزومات والتجمعات العائلية لذا نقدم لكم طريقة مختلفة لتحضيرهما في المنزل.

نعرض لكم طريقة عمل ميكس فسيخ ورنجة من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

رنجة فيليه

فسيخ فيليه

بطارخ

بصل أحمر

طحينة

فلفل حار

مستردة

عصير ليمون

كمون

شطة

بقدونس

للتزيين

مكعبات طماطم

شرائح ليمون

شرائح خيار

شرائح بصل



طريقة عمل ميكس رنجة وفسيخ



ضعي كل المكونات في الكبة واخفقيها قطع خشنة ثم ضعي الطحينة والمستردة وعصير الليمون.

ضعي الكمون والشطة وقدمي الرنجة و الفسيخ مع الخبز وشرائح الليمون والخيار والطماطم أو حسب الرغبة وتقدم مع الخبز البلدي وبالهنا والشفا.