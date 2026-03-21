رغم التوترات مع الاتحاد الأوروبي.. واشنطن تعزز دعمها لأوربان

جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعمه الكامل لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قبيل الانتخابات المرتقبة الشهر المقبل، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الأوروبية لمواقفه داخل بروكسل.

وأكد ترامب - في كلمة مصورة خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ الذي عُقد في المجر، اليوم السبت- أن أوربان يمثل "قيادة قوية" تدافع عن الحدود والثقافة والسيادة الوطنية، مشيدًا بسياسات بلاده الصارمة في ملف الهجرة، وذلك وفق ما أوردته مجلة بولتيكو.

وفي السياق ذاته، يُتوقع أن يزور نائب الرئيس الأمريكي “جي دي فانس”، العاصمة بودابست، في أبريل المقبل؛ دعمًا لأوربان، وفق ما أكده وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو.

ويأتي هذا الدعم الأمريكي؛ في وقت يواجه فيه أوربان، أطول قادة الاتحاد الأوروبي بقاءً في السلطة، انتخابات حاسمة تشير التوقعات إلى إمكانية خسارته فيها، كما أثار توترًا مع شركائه الأوروبيين مؤخرًا بعد تعطيله قرضًا بقيمة 90 مليار يورو مخصصًا لأوكرانيا، على خلفية خلافات تتعلق بالنفط.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة والمجر "تقودان الطريق نحو غرب متجدد"، مؤكدًا عزمهما تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، إلى جانب التشديد على ضرورة أن تبذل أوروبا جهودًا أكبر لمعالجة تحديات الهجرة.