سيف الجزيري: مباراة أوتوهو شهدت ظروفًا صعبة وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية

أعرب التونسي سيف الجزيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على أوتوهو الكونغولي، والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشددًا على أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق.

وقال الجزيري في تصريحاته عقب اللقاء: " المباراة شهدت ظروفًا صعبة للغاية، و جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية في الأوقات الصعبة، وهو ما ساهم في تحقيق الفوز".

وأضاف أنه حاول تقديم أفضل ما لديه خلال اللقاء، خاصة في مركز حراسة المرمى، مؤكدًا أن التوفيق كان حليف الفريق في النهاية، ونجح الزمالك في تحقيق الهدف المطلوب.

واختتم الجزيري تصريحاته قائلًا:" الزمالك نجح في تحقيق الهدف بالصعود إلى الدور نصف النهائي من البطولة، ولا بد من مواصلة الأداء القوي في المرحلة المقبلة".

وفاز فريق الزمالك على نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل بثنائية مقابل هدف المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليتأهل الأبيض لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي الكونفدرالية، بعدما سبق وتعادل في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق.