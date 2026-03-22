الجزيري حارس مرمي الزمالك بعد طرد محمد صبحي

حصل محمد صبحي حارس مرمي الزمالك علي الكارت الأحمر عقب ضربه أحد لاعبي أتوهو بطل الكونغو برازفيل في وجه في الدقيقة 86 في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية .

كان الزمالك قد أجرى جميع تغيراته ما تسبب ان يقف سيف الجزيري حارسا للمرمى.

تشكيل الزمالك امام أتوهو

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا.