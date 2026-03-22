بيراميدز يشكو حكم مباراة الجيش الملكي

بيراميدز
بيراميدز
ياسمين تيسير

تقدم نادي بيراميدز بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ضد الحكم الموريتاني دحان بيدا، وذلك على خلفية الأخطاء التحكيمية التي يشوبها التعمد والقرارات العكسية التي شهدتها مواجهة الفريق أمام الجيش الملكي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد النادي في شكواه أن الحكم تسبب في ظلم واضح للفريق، وكان أحد الأسباب الرئيسية في الخسارة والخروج من البطولة، مشيرًا إلى تغاضيه عن احتساب ركلتي جزاء واضحتين لصالح بيراميدز.

وأوضح بيراميدز أن الحالة الأولى جاءت في الشوط الأول، ورغم وضوحها ومراجعتها عبر تقنية الفيديو، إلا أن الحكم رفض احتسابها بشكل مثير للدهشة. وفي الشوط الثاني، تجاهل الحكم احتساب ركلة جزاء أخرى لصالح اللاعب يوسف أوباما، بعد تعرضه للإعاقة داخل منطقة الجزاء، دون اللجوء لتقنية الفيديو.

وأضاف النادي أن الحكم سمح للاعبي الجيش الملكي بإضاعة الوقت دون اتخاذ قرارات حاسمة، كما لم يقم بتعويض الوقت المهدر بشكل عادل، إلى جانب عدم توفير الحماية الكافية للاعبي بيراميدز من التدخلات القوية.

واختتم بيراميدز شكواه بالمطالبة بفتح تحقيق عاجل مع الحكم وطاقم التحكيم، بسبب القرارات التي أثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة وأدت إلى خروج الفريق من البطولة.

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

بيراميدز

بيراميدز يشكو حكم مباراة الجيش الملكي

