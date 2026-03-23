حسن المستكاوي: لماذا لم يضاعف الزمالك أهدافه أمام أوتوهو؟

تأهل فريق الزمالك رسميا الي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية عقب الفوز علي فريق أوتوهو الكونغولي.

وعلق الناقد الرياضي حسن المستكاوي عبر حسابة بموقع أكس كاتبا : مبروك للزمالك ومبروك لجماهيره وللجهاز الفني، مبروك التأهل لقبل النهائي لمواجهة شباب بلوزداد وسوف يتكرر السؤال لماذا لم يضاعف الزمالك أهدافه في أوقات احتلاله للملعب.

وتابع: ومع حراسة الجزيرى للمرمي وانتهاء المباراة تنفس الجميع الصعداء وهذا تعبير عربي يُستخدم للدلالة على الشعور بالراحة والارتياح بعد القلق أو التوتر أو الخوف. وكان هذا القلق سببه ضغط اوتوهو فى الشوط الثاني واحتمال تكرار دراما في موسم دراما الكرة المصرية.

وأضاف: وبمناسبة هذا الحضور الجماهيرى الكبير وتلك الروح الحماسيّة في المدرجات هناك حلم قديم جدا ( مش هاقول من كام سنة ) متي نعرف عدد الحضور الجماهيرى في كل مباراة وهو أمر معروف في كل ملاعب العالم فهل ممكن حد يفهمنا ماهي العقدة الفنية ؟

وسيواجه فريق الزمالك نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة

تقام مباراة الذهاب يوم 12 أبريل 2026، بينما تقام مباراة الإياب يوم 19 أبريل

وتأهل فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ضيفه أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، على ستاد القاهرة الدولي، 2-1 في إياب دور ربع النهائي