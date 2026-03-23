مرأة ومنوعات

النودلز بالخضار والكريمة اللبناني.. طريقة العمل والمكونات

النودلز
النودلز
ريهام قدري

إذا كنتِ تبحثين عن وجبة سريعة، لذيذة، ومغذية، فهذه الوصفة تجمع بين طعم النودلز المحبب والخضار الطازجة مع لمسة كريمة اللباني الغنية. مناسبة كوجبة غداء أو عشاء، وسهلة التحضير في أقل من 20 دقيقة.


المكونات:
عبوة نودلز (أي نكهة مفضلة)
1 كوب خضار مشكلة (جزر، ذرة، فاصوليا خضراء، بروكلي)
2 ملعقة كبيرة كريمة لباني
1 ملعقة صغيرة زبدة أو زيت
نصف بصلة صغيرة مفرومة
1 فص ثوم مفروم
رشة ملح وفلفل أسود
جبنة مبشورة (اختياري للوجه)


طريقة التحضير:
سلق النودلز :
اسلقي النودلز في ماء مغلي لمدة 3 دقائق أو حسب التعليمات على العبوة، ثم صفيه واتركيه جانبًا.
تحضير الخضار:
سخني الزيت أو الزبدة في طاسة على النار.
ضيفي البصل والثوم وحمريهم قليلاً حتى يذبلوا.
ضيفي الخضار المشكلة وقلبيها لمدة 3-5 دقائق حتى تستوي نصف استواء.
إضافة الكريمة:
ضيفي الكريمة اللباني على الخضار وقلبي حتى تتجانس.
تبلي بالملح والفلفل حسب الرغبة.
خلط النودلز المسلوق للخضار والكريمة.
قلبي المكونات كلها على نار هادئة دقيقة أو دقيقتين.

قدميه ساخن، ويمكن تزيينه بالجبنة المبشورة أو رشة أعشاب مجففة مثل البقدونس أو الشبت.

الإندومي النودلز نودلز طريقة النودلز

