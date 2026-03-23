محافظ جنوب سيناء يتحرك لتعظيم الأصول.. خطة لتطوير دار العاملين وتمكين المرأة بالطور

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، عددًا من المباني الخدمية بمدينة طور سيناء، في جولة ميدانية استهدفت الوقوف على سبل الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للمحافظة، وتعظيم مواردها.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، سكرتير عام المحافظة، وعلي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وشملت الجولة تفقد مبنى تمكين المرأة، الذي يشهد حاليًا أعمال تطوير، حيث وجّه المحافظ بوضع جدول زمني محدد للانتهاء من هذه الأعمال، مع ضرورة الالتزام به لضمان سرعة دخول المبنى الخدمة بكفاءة.

وتفقد مبنى دار العاملين، لبحث احتياجاته من أعمال رفع الكفاءة، تمهيدًا لإعادة تشغيله بالشكل الأمثل، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة.

ووجّه المحافظ أيضًا بإزالة المبنى القديم، وفقًا لتوصيات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، مع طرح الموقع للاستثمار، في إطار خطة المحافظة لتعظيم العائد من أصولها وتحقيق الأمثل لها.