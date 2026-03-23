وكيل وزارة الصحة بدمياط يشارك أطفال دار كريمي النسب احتفالات عيد الفطر



قام الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بزيارة دار الأطفال كريمي النسب التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط، لمشاركة الأطفال الاحتفال بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في لفتة إنسانية تعكس الدور المجتمعي للمديرية

وهدفت الزيارة إلى إدخال البهجة والسرور على نفوس الأطفال حيث حرص سيادته على تهنئتهم بالعيد والتفاعل معهم وتوزيع الهدايا في أجواء سادتها الفرحة والدفء الإنساني.

رافقه خلال الزيارة الدكتورة نهاد البسيوني، مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة والتي أكدت على أهمية تقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال ودمجهم في أجواء الاحتفالات بالمناسبات المختلفة بما يسهم في تنمية مشاعر الانتماء لديهم.

ويقدم دار الأطفال كريمي النسب التابع لمديرية الشئون الصحية بدمياط والكائن بقسم أول، منظومة متكاملة من الخدمات للأطفال تشمل،

رعاية صحية شاملة من خلال المتابعة الدورية والكشف الطبي المستمر، تقديم التطعيمات الأساسية وفقًا للجداول المعتمدة، متابعة نمو وتطور الأطفال بشكل دوري لضمان النمو السليم، توفير تغذية صحية متوازنة تناسب مختلف المراحل العمرية، رعاية تمريضية على مدار الساعة لضمان سلامة الأطفال، وكذلك بيئة معيشية آمنة ومجهزة توفر الراحة والاستقرار، أنشطة ترفيهية وتعليمية تهدف إلى تنمية المهارات وبناء الشخصية.

وخلال الزيارة، تم التأكيد على استمرار تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للأطفال داخل الدار، والعمل على توفير بيئة آمنة وداعمة تضمن لهم حياة كريمة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بدمياط على تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ قيم التكافل، خاصة خلال المناسبات والأعياد، بما يسهم في رسم البسمة على وجوه الأطفال وإدخال السعادة إلى قلوبهم