ميناء دمياط يستقبل 9 سفن رغم سوء الأحوال الجوية



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه انه برغم سوء الأحوال الجوية إلا أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .. بينما غادر عدد 8 سفن.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة ، منها سفينة الحاويات SPEED التابعة للخط الملاحى ARKAS والتى ترفع علم اليونان والبالغ طولها 366 متر وبعرض حوالى 43 متر وتصل حمولتها الكلية إلى حوالى 140979 طن قادمة من ميناء أمبرلى التركى.



وأوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 8500 طن تشمل : 3100 طن قمح و 1080 طن زيت طعام و 4320 طن بضائع متنوعة .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 862 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 791 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3453 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 83739 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 42286 طنًا .