إسقاط 13 طائرة مسيرة في هجوم على قاعدة عسكرية بالعراق

أعلن وزير الدفاع البريطاني إسقاط 13 طائرة مسيرة خلال هجوم استهدف قاعدة عسكرية مشتركة في العراق، في واحدة من أكبر الهجمات من نوعها خلال الفترة الأخيرة، وفي مؤشر جديد على اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.

وأوضح الوزير أن فريق مكافحة الطائرات المسيرة تمكن من اعتراض وإسقاط جميع الطائرات قبل وصولها إلى أهدافها، ما حال دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار كبيرة داخل القاعدة، التي تضم قوات دولية.

تصعيد متعدد الجبهات

الهجوم يعكس تطورًا لافتًا في طبيعة التهديدات، حيث باتت الطائرات المسيّرة أداة رئيسية في استهداف القواعد العسكرية، نظرًا لقدرتها على اختراق الدفاعات التقليدية وتكلفتها المنخفضة مقارنة بالصواريخ.

كما يأتي هذا التطور في سياق إقليمي شديد التوتر، مع تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل، وامتداد تداعياتها إلى ساحات أخرى، بينها العراق، الذي يشهد وجودًا عسكريًا دوليًا يجعله عرضة لهجمات من هذا النوع.

اختبار للجاهزية العسكرية

إسقاط هذا العدد من المسيرات يشير إلى مستوى عالٍ من الجاهزية الدفاعية، خاصة في ظل الهجمات المتزامنة التي تهدف عادة إلى إرباك أنظمة الدفاع الجوي واستنزافها.

ويعكس نجاح عملية التصدي أهمية أنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار، التي أصبحت عنصرًا حاسمًا في حماية القواعد العسكرية، خصوصًا في مناطق النزاع التي تشهد استخدامًا مكثفًا لهذه التكنولوجيا.

رسائل ميدانية

يحمل الهجوم دلالات تتجاوز البعد العسكري، إذ يعكس محاولة للضغط على القوات الدولية في العراق، وربما توجيه رسائل سياسية في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

كما يشير إلى أن ساحات المواجهة لم تعد محصورة في دول بعينها، بل باتت تمتد عبر شبكة معقدة من الجبهات، حيث يمكن لأي تصعيد في منطقة أن ينعكس سريعًا على مناطق أخرى.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من الأحداث التي تؤكد أن المنطقة تشهد مرحلة من التصعيد غير المسبوق، حيث تتداخل المواجهات العسكرية مع الصراعات السياسية، وتتحول القواعد العسكرية إلى أهداف مباشرة.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

جهود محافظة أسوان

حملات مكثفة لفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في أسوان

حملة ازالات شمال الأقصر

إزالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بالزينية شمال الأقصر

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة وكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب الأثرية

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام

محمد صبحي يكرم نجوم الزمن الجميل: أنتم ضمير الفن الحقيقي| صور

رغم الجدل الواسع.. فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" تغير نظرة الأطباء

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد